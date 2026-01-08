Punjab News: पंजाब के फरीदकोट पुलिस ने एसएसपी के दिशा-निर्देशों के तहत समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चल रहे अपने अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक तस्कर, जिसकी पहचान मनोज कुमार उर्फ सोनू, निवासी न्यू कैंट रोड, को बड़ी मात्रा में अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है.

फरीदकोट में महंगी शराब बेच रहा था आरोपी

सीआईए स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमरेंद्र सिंह की निगरानी में एएसआई परमिंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम गश्त पर थी. गश्त के दौरान, उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली कि दोषी बाहरी जिलों से सस्ती शराब ला रहा है और इसे फरीदकोट में महंगे भाव पर बेच रहा है.

तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज्ञानी ज़ैल सिंह एवेन्यू पर एक घर पर छापा मारा और दोषी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह डिलीवरी के लिए अपनी कार में शराब लोड करने जा रहा था.

60 डिब्बे और 90 लीटर अवैध शराब बरामद

पुलिस ने मौके से विभिन्न ब्रांडों के 60 डिब्बे और 90 लीटर अवैध शराब बरामद की. तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई. डीएसपी (डी) अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि दोषी मनोज कुमार एक बदनाम तस्कर है और उसके खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने सिटी पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस शराब तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए दोषी को अदालती रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी मुहिम आगे भी जारी रहेगी और जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

