पंजाब के बरनाला में पति-पत्नी ने किया सुसाइड, अवैध संबंध बनाने के लिए पड़ोसी करता था ब्लैकमेल

पंजाब के बरनाला से दिल दहला देने घटना सामने आई है. यहां के मेहता गांव में रहने वाले के दंपती ने एक साथ आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया. आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप उन्हीं के एक पड़ोसी पर लगा है. आरोप है कि वह पड़ोसी मृतक महिला से अवैध संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करता था और गंदी तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करता था.

दोनों मृतकों की पहचान निर्मल सिंह नीमा (50) पुत्र बलवंत सिंह और उनकी पत्नी रमनदीप कौर (45) पत्नी निर्मल सिंह के रूप में हुई है.

दीवार के कमरे पर लिखा सुसाइड नोट

आरोपी पड़ोसी उन्हें लगातार 6 महीने से ब्लैकमेल कर रहा था. इन बातों का जिक्र महिला ने मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में किया है, जो वह अपने कमरे की दीवार पर लिखकर गई थी. इतना ही नहीं, महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोपी और उसके परिवार को फांसी देने की मांग की थी.

लकड़ी का काम करने वाले निर्मल सिंह निम्मा और उनकी 45 वर्षीय पत्नी रमनदीप कौर ने बीती रात (गुरुवार, 6 नवंबर) जहरीला खाना खाकर आत्महत्या कर ली. पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति का रमनदीप कौर के साथ अवैध संबंध चल रहा था. निर्मल को यह बात पता लगी तो अपने परिवार की इज्जत और 12 साल के बेटे का भविष्य बचाने के लिए उसने पड़ोसी से इस रिश्ते को खत्म करने की बात कही.

पड़ोसी उसकी पत्नी की तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए उसे खुलेआम ब्लैकमेल कर रहा था. उसकी गैरमौजूदगी में सीधे उसके घर में घुस आता था. यह बर्दाश्त न कर पाने पर निर्मल सिंह निम्मा ने बीती रात अपनी पत्नी और खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया और ज़हरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली.

निर्मल सिंह ने पड़ोसी पर लगाया परिवार बर्बाद करने का आरोप

निर्मल सिंह निम्मा ने अपने इस बात का जिक्र अपने आखिरी वीडियो में भी किया, जिसको उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उसने पड़ोसी और उसके परिवार पर अपने घर की इज्जत को तार-तार करने का आरोप लगाया और न्याय की मांग की. निर्मल ने कहा था कि आज उसके परिवार को पड़ोसियों ने बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से वह मौत का रास्ता चुन रहा है.

मां-बाप को याद कर रो रहा बच्चा

निर्मल सिंह और उनकी पत्नी रमनदीप कौर के शव शुक्रवार, 7 नवंबर की सुबह घर के एक कमरे में मिले. परिजनों ने ने पुलिस को सूचित किया. घटना का पता चलते ही सब डिवीजन तपा मंडी के डीएसपी गुरविंदर सिंह और एसएचओ तपा शरीफ खान पुलिस पार्टी और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. मृतक दंपति का 12 साल का मासूम बेटा अपने माता-पिता को याद कर के रो रहा है.