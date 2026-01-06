Punjab Suicide News: पंजाब के अमृतसर के गांव शहपुरा से एक दुखद घटना सामने आई है, यहां गांव में गरीबी से तंग आकर एक पिता ने अपनी दो बेटियों सहित जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, लवप्रीत सिंह लंबे समय से बेरोजगारी और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे और यही वजह थी, जो लवप्रीत सिंह ने यह कदम उठाया.

पत्नी को काम पर छोड़ आया शख्स

अजीत सिंह ने बताया कि उसका भतीजा लवप्रीत सिंह रोजगार न मिलने के कारण परेशान रहता था. उसकी दो बेटियां और एक छोटा बेटा है. जानकारी के अनुसार लवप्रीत सिंह अपनी पत्नी कुलदीप कौर को अटारी में काम पर छोड़ आया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

अजीत सिंह ने आगे बताया कि घर आते ही लवप्रीत सिंह ने जहरीली दवा पी ली और अपनी बेटियों 8 साल की जसप्रीत कौर और 6 साल की वीरपाल कौर को भी पिला दी. जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे अमृतसर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना से गांव में मातम छाया

बता दें कि इस दुखद और चौंकाने वाली घटना से पूरे गांव शहपुरा में मातम छा गया है. पड़ोसी और रिश्तेदार परिवार के साथ दुख साझा कर रहे हैं. मृतक की पत्नी कुलदीप कौर सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. गांववासी कह रहे हैं कि लवप्रीत एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन बेरोजगारी ने उसे हताश कर दिया.

