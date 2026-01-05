Punjab: आटा चक्की चलाने वाले की एक पल में बदली किस्मत, लगी 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी

Punjab News: कहते हैं न कि कब, कहा और किसकी किस्मत चमक जाए किसी को नहीं पता होता है. कुछ ऐसी ही खबर पंजाब के गुरदासपुर जिले से सामने आ रही है. यहां एक शख्स पर परमात्मा की इतनी मेहर हुई कि एक पल में ही किस्मत बदली और छप्पर फाड़ के खजाना मिल गया.

जी हां पंजाब स्टेट डियर मंथली लॉटरी का पहला इनाम गुरदासपुर जिले का लगा है. 1.5 करोड़ रुपये के इस बड़े इनाम से हरदो बथवाला गांव के रहने वाले संदीप सिंह रंधावा की किस्मत एक पल में ही बदल गई. संदीप सिंह रंधावा पेशे से आटा चक्की चलाते हैं और जमींदार भी हैं.

पंजाब के MP का रिश्तेदार बना करोड़पति

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह लॉटरी सिर्फ इत्तेफाक से लॉटरी स्टॉल के मालिक के कहने पर खरीदी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसी टिकट से 1.5 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता. एक ही मिनट में उनकी ऐसी किस्मत चमकी की पलक झपकते ही करोड़पति बन गए. गौरतलब है कि संदीप सिंह रंधावा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के दूर के रिश्तेदार भी हैं. इस जीत से परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है.

लोहड़ी बम्पर 2026 खरीद रहे हैं लोग

बता दें कि इस जीत के बाद पंजाब में लॉटरी का क्रेज और बढ़ गया है. अब लोग लोहड़ी बम्पर 2026 खरीद रहे हैं. जी हां पहला इनाम 10 करोड़ रुपये की राशि और दूसरा एक करोड़ दिया जाएगा. इसका नतीजा 17 जनवरी 2026 को निकलेगा. इसके लिए बहुत सारे लोग इस बार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे और देखने वाली बात यह है कि इस बार किसकी किस्मत चमकती है.

