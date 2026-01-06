पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति 2025 में जहां बड़ा मुद्दा रही, वहीं 2026 की शुरुआत भी राज्य में फिर से फायरिंग और कत्ल की घटनाओं से हुई है.पहले पांच दिन में ही कम से कम चार घटनाएं गोली मारकर कत्ल करने की राज्य में हुई हैं. जिसने राज्य में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल पैदा कर दिया है. लोगों में दहशत कर गयी है. जबकि बदमाशों में पुलिस का खौफ बिलकुल दिखाई नहीं दे रहा.

लगातार बढ़ते क्राइम से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है. आम आदमी पार्टी लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही. जिससे भगवंत मान सरकार पर दबाब बढ़ रहा है.

बीते पांच दिन में प्रमुख घटनाएं

2 जनवरी को कपूरथला में एक 40 वर्षीय महिला का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था. हेमप्रीत नाम की महिला का सीनपुरा मोहल्ले में उनके घर पर दो युवकों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था. मृतक महिला कुछ दिन पहले ही कनाडा में अपने बेटे से मिलकर आई थीं. दो युवक उनके घर में घुसे और उनपर गोलियां चलाईं. जब वे भाग रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वे हवा में फायरिंग करते हुए भाग गए.

3 जनवरी को मोगा के धर्मकोट विधानसभा में भिंडर कलां गांव में उमरसिर सिंह नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी.मृतक मोगा में ही एक निजी कंपनी में कमा करता था और शनिवार सुबह वो अपनी कार में नौकरी पर जाने के लिए निकला था, मगर उसकी कार को कुछ लोगों ने राते में रोका और उस पर कम से कम 15 राउंड फायरिंग की गई।.

आप कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाले भिंडर खुर्द गांव के सरपंच सहित सात लोगों पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है. चुनाव से संबंधित रंजिश हत्या की वजह पुलिस के मुताबिक है. जबकि चार जनवरी को अमृतसर में एक शादी समारोह में आम आदमी पार्टी से संबंधित सरपंच जरमल सिंह की जिस तरह से हत्या की गई उसने कई सवाल खड़े किए हैं. सरेआम शादी में दो हमलावर आते हैं, भरे समारोह में कुर्सी पर बैठे सरपंच को बिलकुल नजदीक जाकर गोलियां मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं. घटना की सीसीटीवी फुटेज ने ये दिखाया कि कितना बेखौफ होकर हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया. हत्या की जिम्मेदारी देविंदर बंबिहा गैंग ने ली है.

कबड्डी खिलाड़ी को गोलियों से भूना

पांच जनवरी को लुधियाना के जगराओं में एक कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल गोलियां मारकर कर दिया गया. कत्ल करने वाले इतने बेखौफ थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद वे मृतक के घर पहुंच गए और वहां बताया कि उन्होंने गगनदीप का कत्ल कर दिया है और उसका शरीर खेतों में पड़ा है.

पंजाब में लगातार हो रहे गोलियां मारकर कत्ल और बढ़ते अपराध ने आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए है. विरोधी दल लगातार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं.