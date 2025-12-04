Punjab News: हो जाएं सावधान! यह काम न करने पर सील होगी आपकी प्रॉपर्टी, जानिए क्यों होगा एक्शन

Punjab News: पंजाब के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. इससे उनमें हलचल मची हुई है. नगर काउंसिल सुल्तानपुर लोधी के प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले बिल्डिंग मालिकों को बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करवाने वाले बिल्डिंग मालिकों की प्रॉपर्टी के विरुद्ध पंजाब सरकार के आदेशों के तहत तुरंत एक्शन लेते हुए उसकी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा.

नगर काउंसिल को हो रहा वित्तीय नुकसान

यह जानकारी नगर काउंसिल के कार्य साधक अफसर बलजीत सिंह बिलगा ने एच.डी.एफ.सी. बैंक के बिल्डिंग मालिक को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के दिए गए नोटिस के बाद बिल्डिंग को सील करने के दिए हुक्म संबंधी कही. उन्होंने बताया कि HDFC बैंक मॉडल टाउन बिल्डिंग के मालिक ने उस पर बनता 1 लाख 32 हजार 938 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया था, जिससे नगर काउंसिल को वित्तीय नुकसान हो रहा था.

उन्होंने बताया कि नगर काउंसिल के भेजे गए नोटिस के बावजूद जब उक्त मालिक ने टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो इस बैंक को सील करने के लिए ओवर ऑल इंचार्ज नरेश शर्मा सहायक म्युनिसिपल इंजीनियर को बनाया गया, जो नगर काउंसिल के स्टाफ के साथ एच.डी.एफ.सी.

बैंक को सील करने पहुंची काउंसिल

बैंक को सील करने के लिए गए और वहां पहुंचने के उपरांत बैंक के मुलाजिमों ने बिल्डिंग के मालिकों को इत्तला दी गई कि नगर काउंसिल सुल्तानपुर लोधी के बैंक को सील किया जा रहा है और इंचार्ज नरेश शर्मा से बातचीत करने और बैंक बिल्डिंग मालिक ने 1,32938 रुपये नगर काउंसिल के खाते में तुरंत जमा करवा दिए गए जिसके बाद नगर काउंसिल ने बैंक बिल्डिंग को सील नहीं किया.

प्रॉपर्टी को किया जाएगा सील

इस बारे में बात करते हुए ई.ओ. नगर काउंसिल सुल्तानपुर लोधी बलजीत सिंह बिलगा ने समूह शहर वासियों से अपील की कि जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाए वह तुरंत जमा करवा दें ऐसा न करने और नगर काउंसिल द्वारा प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी.