पंजाब: पेट्रोल 102 के पार, जनता बेहाल, टैक्सी चालकों से लेकर बाइक सवार तक परेशान

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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पेट्रोल 102 के पार, जनता बेहाल, टैक्सी चालकों से लेकर बाइक सवार तक परेशान

Punjab: पेट्रोल 102 के पार, जनता बेहाल, टैक्सी चालकों से लेकर बाइक सवार तक परेशान

Petrol-Diesel Price Hike In Punjab: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 5 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है. मोहाली में पेट्रोल 102.41 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया.

By : सचिन कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 May 2026 12:16 PM (IST)
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पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सिर्फ 5 दिनों के अंदर दूसरी बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसका असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ रहा है. पंजाब में हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है और अब नए दामों के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.

मोहाली में पेट्रोल 102 रुपए के पार

मोहाली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 102.41 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 92.20 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है. लगातार बढ़ते दामों की वजह से रोजाना सफर करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं.

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पेट्रोल पंपों पर आने वाले लोगों का कहना है कि हर कुछ दिनों में दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी उतनी ही है. ऐसे में घर का बजट बिगड़ता जा रहा है.

टैक्सी चालकों की बढ़ी मुश्किल

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर टैक्सी और ऑटो चालकों पर भी साफ दिख रहा है. मोहाली में टैक्सी चलाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किराया बढ़ाने पर यात्री ज्यादा पैसे देने से मना कर देते हैं. उन्होंने कहा कि कमाई पहले जैसी नहीं रही, जबकि खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

दफ्तर जाने वाले और रोजाना बाइक इस्तेमाल करने वाले लोग भी परेशान हैं. एक युवक ने बताया कि वह पूरा दिन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है, इसलिए पेट्रोल महंगा होने का सीधा असर उसकी जेब पर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह तेल के दाम बढ़ते रहे तो रोजमर्रा का खर्च संभालना और मुश्किल हो जाएगा.

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आगे और बढ़ सकते हैं दाम

जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में और बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है.

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Published at : 19 May 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Petrol Price Hike PUNJAB NEWS
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