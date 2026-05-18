Punjab Heatwave Alert 2026: पंजाब और चंडीगढ़ में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. मौसम विभाग के अनुसार, 18 मई से अगले छह दिनों तक कई इलाकों में लू चल सकती है. इसी को देखते हुए कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के पांच जिलों—फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा—में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है.

कई जिलों में तापमान 40 डिग्री पार

रविवार के मुकाबले तापमान में 1.2 डिग्री का इजाफा हुआ है. सबसे ज्यादा तापमान बठिंडा में 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं लुधियाना में 41.6 डिग्री और पटियाला में 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया. कई अन्य जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर दर्ज किया गया है.

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मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कई जिलों में हीट वेव यानी लू का असर तेज रहेगा. खासकर दोपहर के समय गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.

अगले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

19 मई - फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, और संगरूर जिलों के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है.

फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, और संगरूर जिलों के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है. 20 मई - इस दिन गर्मी का असर और बढ़ सकता है, जिसमें फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़, पातरान साहिब (नवागढ़ साहिब) और हल्का मौड़ के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है.

इस दिन गर्मी का असर और बढ़ सकता है, जिसमें फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़, पातरान साहिब (नवागढ़ साहिब) और हल्का मौड़ के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है. 21 मई - 21 मई को भी कुछ जिलों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की राहत भी मिल सकती है. वहीं फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, और संगरूर जिलों के कुछ इलाकों में हीट वेव के हालात बन सकते हैं.

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