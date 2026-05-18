Punjab Crime News: पंजाब के मानसा जिले के गांव जोड़कियां से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 90 साल की एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. वारदात के बाद लाश को एक पेटी (बॉक्स) में बंद कर दिया गया. पुलिस पिछले चार दिनों से लापता बुजुर्ग महिला की लगातार तलाश कर रही थी लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था.

मृतक की पहचान सुखदेव कौर पत्नी भजन सिंह के रूप में हुई है. परिवार के अनुसार, वह सुबह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. इसके बाद परिवार और गांव वासियों ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी.

कैसे हुआ खुलासा?

तलाशी के दौरान सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में महिला को घर की ओर सड़क पर अकेले जाते हुए देखा गया, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंची. शक के आधार पर पुलिस ने आसपास के कुछ घरों की तलाशी ली. इसी दौरान एक घर में रखी पेटी से बुजुर्ग महिला की लाश बरामद हुई.

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पुलिस के मुताबिक, लाश इतने लंबे समय से बंद रहने के कारण बुरी तरह से सड़ी और बिगड़ी हुई हालत में थी. पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला लूटपाट के इरादे से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला के कानों और हाथों में पहने हुए सोने के गहने गायब पाए गए हैं.

इलाके में गुस्सा और न्याय की मांग

घटना के बाद पूरे गांव में गहरा आक्रोश और डर का माहौल है. ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है.

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