पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है. पार्टी ने 42 सदस्यीय 'प्रदेश चुनाव समिति' (PEC) का गठन कर दिया है और इसकी सूची बुधवार (18 नवंबर) को जारी कर दी गई. ये समिति उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन और प्रचार की रणनीतियों को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. इस सूची में एक नाम से सभी का ध्यान खींचा है और वो नाम है पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और कांग्रेस विधायक परगट सिंह का. पार्टी में कई बड़े नेताओं के होने के बावजूद 2027 के चुनावों की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने राज्य पार्टी प्रमुख परगट सिंह को पंजाब चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है.

परगट सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाना पार्टी में उनके बढ़ते कद को दिखाता है. साथ ही ये जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान का उनपर किया गया भरोसा भी जगजाहिर कर रहा है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने उन्हें ही क्यों चुना? इसके पीछे भी छिपी है कांग्रेस की सिख वोटरों को साधने का गणित और पार्टी में गुटबाजी की बजाए एकता हो दर्शाना है.

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बेदाग छवि

परगट सिंह का स्टैंड हमेशा तटस्थ रहा है और उनकी छवि इमानदार, गैर-विवादित और सबको साथ लेकर चलने की रही है. सिंह पंजाब सरकार में शिक्षा और खेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन उनपर किसी तरह के भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप नहीं लगे हैं. चूंकि वो पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं. उन्हें पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. इस कारण आम जनता और विपक्षी दलों में उनके लिए एक सम्मानित और ईमानदार नेता की छवि बनी हुई है.

पार्टी ने दिया एकता संदेश

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के गुटों के बीच का टकराव पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है. कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, अंबिका सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जैसे दिग्गज नेताओं के बावजूद परगट सिंह को महत्व देकर गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की है क्योंकि सिंह किसी गुट का हिस्सा नहीं है. साथ ही ये दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी में सब ठीक है.

जब पंजाब में चन्नी गुट और वड़िंग गुट के बीच टकराव चरम पर था तब कांग्रेस ने दोनों गुटों को छोड़ परगट सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान थमा दी, जिसका दोनों ही गुटों में असंतोष तो था, लेकिन किसी ने उनके नाम का विरोध नहीं किया. ऐसे में पार्टी हाईकमान ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए PEC का अध्यक्ष बनाया है, जिससे चुनावी रणनीतियों में गुटबाजी को किनारे किया जा सके.

टिकट बंटवारा

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की छटनी करना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाली. पार्टी को ऐसे नेताओं का चुनाव करना है जो जीत की संभावनाओं को बढ़ा सके और गुटबाजी के कारण उम्मीदवारों के चयन में कोई दिक्कत न आये. इस समिति के अध्यक्ष होने के नाते परगट सिंह का निर्णय टिकट बंटवारे में काफी अहम रहने वाला है. सिंह पहले ही 'एक परिवार, एक टिकट' के नियम पर साफ कर चुके हैं कि यदि किसी परिवार का दो सदस्य चुनाव जीतने की क्षमता रखता है और जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता है तो उस परिवार के दोनों सदस्यों को टिकट दिया जा सकता है.

साफ है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण किसी का टिकट नहीं रोका जाएगा. इससे वरिष्ठ नेता बगावत या गुटबाजी की संभावना कम हो जायेगी. यही नहीं परगट सिंह पहले ही टिकट बंटवारे को लेकर आंतरिक सर्वे करवा रहे हैं, जिससे टिकट का फैसला किसी भी गुट के दबाव के बजाय सर्वे और जीत की क्षमता पर ही आधारित होने वाला है.

दोआबा के लिए अहम

परगट सिंह जालधंर कैंट से 2012 से लगातार जीत रहे हैं और दोआबा क्षेत्र का बड़ा सिख चेहरा माने जाचे हैं. गौर हो कि दोआबा कंग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा. इस क्षेत्र में दलित और जट्ट सिखों का प्रभाव माना जाता है. एक तरफ कांग्रेस ने दलित चेहरे और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया है तो दूसरी तरफ जट्ट सिख चेहरा माने जाने वाले परगट सिंह को PEC का अध्यक्ष बनाया है. इस तरह पार्टी ने दोआबा में सिख और दलित वोटों को साधने के लिए रणनीति बनाई है.

विपक्ष के सामने मजबूत चेहरा

परगट सिंह ने साल 2012 में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के टिकट पर उन्होंने इस सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. इसके बाद उन्होंने साल 2017 और 2022 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था और इस तरह इस सीट से 3 बार से विधायक बने हुए हैं. 2022 में आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद उन्होंने जीत दर्ज की थी. AAP दावा करती है कि वो आम जनता के लिए ईमानदारी से काम करती है और भ्रष्टाचार से दूर है. परगट सिंह की बेदाग छवि AAP के नैरेटिव को सीधे चैलेंज देती है.

परगट सिंह किसी पारिवारिक पृष्टभूमि से नहीं आते और ईमानदारी से राजनीति में रहते हुआ काम करने के लिए जाने जाते हैं. साथ ही एक प्रभावशाली जट सिख चेहरा और खेल बैकग्राउंड होने के कारण वो पंजाब की संस्कृति, खेल और युवाओं के बीच गहरी पैठ रखते हैं, जो पंजाब के सिख वोटरों को साधने में अहम साबित हो सकते हैं. इस तरह कांग्रेस ने AAP और अकाली दल के सामने एक मजबूत सिख चेहरा खड़ा कर दिया है.

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