पंजाब में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस बार नेताओं की नजर प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक डेरों पर है. यही वजह है कि अलग-अलग पार्टियों के बड़े नेता डेरा प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं. भले ही इन मुलाकातों को धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे डेरों से जुड़े लाखों अनुयायियों तक पहुंच बनाने की रणनीति भी है.

पंजाब की राजनीति में डेरों का प्रभाव काफी पुराना है. राज्य में 3000 से ज्यादा छोटे-बड़े डेरे हैं, जिनमें करीब 300 बड़े डेरे माने जाते हैं. प्रदेश के लगभग 25 फीसदी वोटर किसी न किसी डेरे से जुड़े हुए हैं.

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मालवा क्षेत्र में डेरा सच्चा सौदा, दोआबा में डेरा सचखंड बल्लां और माझा-दोआबा में राधा स्वामी सत्संग (डेरा ब्यास) का खास प्रभाव है. इन डेरों से बड़ी संख्या में दलित, रविदासिया और सिख समुदाय के लोग जुड़े हैं. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इन अनुयायियों तक पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहतीं.

रविदास जयंती के आयोजनों पर भी सियासी नजर

डेरों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल बड़े धार्मिक आयोजनों का भी सहारा ले रहे हैं. आम आदमी पार्टी और बीजेपी गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इसकी तैयारियों में जुटे हैं. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन भी इसी सिलसिले में जालंधर का दौरा कर रहे हैं. इन आयोजनों के जरिए दोनों पार्टियां दोआबा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं.

हाल के दिनों में कई बड़े नेता डेरा प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं. कांग्रेस नेता परगट सिंह और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की. इसके बाद डेरा प्रमुख ने चंडीगढ़ पहुंचकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी भेंट की.

वहीं, डेरा सचखंड बल्लां में भी नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी 'जवानी संभाल यात्रा' का समापन यहां करने वाले हैं. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी हाल ही में डेरा पहुंचे थे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई नेता यहां माथा टेक चुके हैं.

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चुनाव से पहले बढ़ गई डेरों की अहमियत

पंजाब में डेरों का प्रभाव सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है. इनके अनुयायियों की बड़ी संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है. यही वजह है कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले डेरा प्रमुखों से नजदीकी बढ़ाने में जुटे हैं. अब देखना होगा कि नेताओं की ये मुलाकातें चुनाव में किस पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती हैं.