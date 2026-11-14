ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में SAD-BJP मिलकर लड़ेंगी चुनाव? गठबंधन पर आया बड़ा अपडेट

पंजाब में SAD-BJP मिलकर लड़ेंगी चुनाव? गठबंधन पर आया बड़ा अपडेट

शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों के सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इसी महीने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के एक साथ आने की अटकलों के बीच सूत्रों ने शनिवार को दावा किया कि दोनों दलों के बीच अगामी पंजाब विधानसभा के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है.

शिअद और बीजेपी दोनों के सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इसी महीने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है. सूत्रों ने बताया कि एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी सी.आर. पाटिल 17 नवंबर को राज्य का दौरा कर सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पराली जलाने के मामले जारी, पंजाब में अब तक 5,785 घटनाएं दर्ज
पराली जलाने के मामले जारी, पंजाब में अब तक 5,785 घटनाएं दर्ज
पंजाब
बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन
बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन
पंजाब
पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट
पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट
पंजाब
पंजाब में टिकट कटने के बाद क्या नाराज हैं गुरमीत खुड्डियां? बोले- पार्टी को...
पंजाब में टिकट कटने के बाद क्या नाराज हैं गुरमीत खुड्डियां? बोले- पार्टी को...

ये भी पढ़ें: बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन

बीजेपी नेताओं से मिलेंगे प्रभारी

उन्होंने बताया कि पाटिल चंडीगढ़ में प्रदेश बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे. सूत्रों ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं तेज होने के बीच पाटिल के संभावित दौरे को अहम माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी.

कृषि कानून के चलते टूटा था गठबंधन

सूत्रों ने बताया कि माना जा रहा है कि सिंह ने मादक पदार्थों की समस्या सहित राज्य के विभिन्न मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की है. शिरोमणि अकाली दल ने अब रद्द किए जा चुके तीन कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 में बीजेपी के साथ 24 साल पुराना अपना नाता तोड़ दिया था. पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने शनिवार को कहा था कि किसी भी गठबंधन का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा.

ये भी पढ़ें: पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट

Published at : 14 Nov 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
BJP Punjab News Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पराली जलाने के मामले जारी, पंजाब में अब तक 5,785 घटनाएं दर्ज
पराली जलाने के मामले जारी, पंजाब में अब तक 5,785 घटनाएं दर्ज
पंजाब
बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन
बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन
पंजाब
पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट
पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट
पंजाब
पंजाब में टिकट कटने के बाद क्या नाराज हैं गुरमीत खुड्डियां? बोले- पार्टी को...
पंजाब में टिकट कटने के बाद क्या नाराज हैं गुरमीत खुड्डियां? बोले- पार्टी को...
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: UP में कटे वोटर के नाम तो शुरू हुआ हिंदू-मुसलमान! तेज हुआ घमासान | MahaDangal
UP Elections 2027: पहले अब्दुल पर लड़े, फिर धर्म पर भिड़े! किस ओर जा रहा यूपी चुनाव? | Shastrartha
YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त
'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: अखिलेश के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस बोली- 'रिश्ते अच्छे नहीं, बल्कि...'
अखिलेश यादव के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
इंडिया
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
इंडिया
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
टेक्नोलॉजी
OPPO New Launches : अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस
अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस
ट्रेंडिंग
190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग, वीडियो वायरल
190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget