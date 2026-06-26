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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबनीतीश कुमार के इस फैसले से फेल हो सकता है BJP का सियासी गणित! विपक्षी भी हुए सावधान

नीतीश कुमार के इस फैसले से फेल हो सकता है BJP का सियासी गणित! विपक्षी भी हुए सावधान

Nitish Kumar Decision: इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का सियासी गणित फेल हो सकता है. वहीं नीतीश कुमार द्वारा लिए फैसले से विपक्षी भी सावधान हैं.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का सियासी गणित फेल हो सकता है. वहीं नीतीश कुमार द्वारा लिए फैसले से विपक्षी भी सावधान हैं. दरअसल नीतीश कुमार ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों में जनता दल युनाईटेड (जेडीयू) के लड़ने का ऐलान कर दिया है.

जेडीयू की तरफ से ऐलान किया गया कि पार्टी पंजाब की 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. जेडीयू ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी पंजाब में 117 सीटों में से 45 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है. इस बात का दावा पंजाब जेडीयू अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह बेनीपाल की ओर से किया गया है.

क्या बोले पंजाब जेडीयू अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह?

पंजाब जेडीयू अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह ने कहा, "जेडीयू पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. इस चुनावी अभियान का नेतृत्व नीतीश कुमार के नाम पर केंद्रित रहेगा." बेनीपाल ने आगे कहा, "पंजाब और बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है." 

इस दौरान मालवेंद्र सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि पंजाब के सिखों में नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा और विश्वास है. संगठन को मजबूत कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तेज की जा रही. ऐसे में जेडीयू की सक्रिय एंट्री से पंजाब की राजनीति में सियासी हलचल बढ़ गई है.

कब होंगे पंजाब विधानसभा?

ऐसी चर्चा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 के बजाय नवंबर 2026 में कराए जा सकते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब जेडीयू ने भी चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है. वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है.

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Published at : 26 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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