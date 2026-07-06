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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच भूपेश बघेल पहुंचे चंडीगढ़, चरणजीत सिंह चन्नी ने बनाई दूरी

पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच भूपेश बघेल पहुंचे चंडीगढ़, चरणजीत सिंह चन्नी ने बनाई दूरी

Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के चंडीगढ़ पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच गए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बघेल के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे, जबकि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे थे. हालांकि चन्नी के गुट से पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी एयरपोर्ट पहुंचे थे. चन्नी गुट के बाकी नेता जैसे- तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे.

पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गुट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के साथ बैठक से दूरी बना ली है.

चन्नी ने अपने गुट के नेताओं के साथ की थी बैठक

इससे पहले चन्नी ने अपने गुट के नेताओं के साथ मोहाली में बैठक की थी. यह भी जानकारी सामने आई है कि चन्नी गुट के कुछ नेता दिल्ली गए हैं. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस बैठक पर कहा, ''कांग्रेस के नेता चुनावों को लेकर बैठक कर रहे थे और इसमें कोई गुटबाजी नहीं है.''

पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह!

पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर कांग्रेस में अंदरूनी कलह साफ तौर से नजर आ रही है. चन्नी के साथ बैठक के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पार्टी का प्रदेश प्रमुख बनाए रखने पर नाराजगी जताई थी. 

क्या चाहते हैं चन्नी गुट के नेता?

चन्नी गुट के नेताओं ने इस दौरान साफ तौर से संदेश दिया कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर स्वीकार नहीं हैं. ये सभी नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित करने और पंजाब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में देने की भी मांग कर रहे हैं.

मैं CM पद की दौड़ में शामिल नहीं- अमरिंदर सिंह राजा वडिंग

वहीं, पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शनिवार (04 जुलाई) को इस बात से इनकार किया था कि वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हैं. वडिंग ने ये भी कहा था कि उनका एकमात्र मकसद अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव जीतकर पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है और अगर पार्टी चन्नी या किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहती है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है.

पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा

Published at : 06 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Bhupesh Baghel Amrinder Singh Raja Warring Charanjit Singh Channi Punjab NEWS CONGRESS
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