पंजाब में कलह से कैसे उभरेगी कांग्रेस? पूर्व सीएम ने बता दिया फॉर्मूला!

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पार्टी की पंजाब इकाई से जुड़े हालिया घटनाक्रमों को लेकर मंगलवार को कहा कि पार्टी आलाकमान पूरे मामले से अवगत है और उन्हें (गहलोत को) उम्मीद है कि मनमुटाव तथा गलतफहमियां जल्द दूर हो जाएंगी.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पंजाब में जो फैसले हुए हैं, उनको लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसकी जानकारी आलाकमान के लोगों को है. वे पूरे मामले को देख रहे हैं. हमें उम्मीद है कि मनमुटाव और गलतफहमियों की जो बातें सामने आई हैं, वे दूर हो जाएंगी.’’

उन्होंने कहा, ‘‘कल मेरी भी आलाकमान से बात हुई थी. उन्हें पूरे मामले की जानकारी है. अगर थोड़ी-बहुत कोई गलतफहमी है तो वह भी दूर हो जाएगी.’’

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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी.

उन्होंने कहा, ‘‘सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी.’’

पंजाब कांग्रेस में हाल के दिनों में संगठनात्मक फैसलों और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ गए हैं.

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को बरकरार रखने की घोषणा बीते बुधवार को की गई थी. इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की अलग-अलग समितियों का भी ऐलान किया गया था.

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जालंधर से लोकसभा सदस्य एवं पार्टी के प्रमुख दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा था. हालांकि, उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. माना जा रहा है कि चन्नी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए “नजरअंदाज” किए जाने से नाखुश हैं.

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और कुछ अन्य नेताओं ने भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव नहीं होने को लेकर असंतोष जताया है.