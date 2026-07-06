भूपेश बघेल के चंडीगढ़ दौरे से पहले चरणजीत सिंह चन्नी के फोटो से हलचल, दिया बड़ा सियासी संकेत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वडिंग समूह अनुपस्थित था, 'एकता ही ताकत' ट्वीट किया.

पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल आज चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं. हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों के साथ तस्वीरें साझा कर सियासी पारा बढ़ा दिया है. ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस के अधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा की गई हैं. हालांकि, इस तस्वीर में से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग गायब हैं. ऐसा लगता है जैसे वो अलग-थलग पड़ गए हैं.

चन्नी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में वही सब नेता हैं, जो चन्नी के मोरिंडा घर पर शनिवार को इकट्ठा हुए थे. सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दिन चन्नी के घर नहीं थे, मगर आज तस्वीरों में वे भी चन्नी के साथ थे. ऐसा लगता है जैसे पंजाब कांग्रेस के वरीष्ठ नेताओं का समर्थन चन्नी के साथ है.

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ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ… pic.twitter.com/sGJCIcvY9p — Punjab Congress (@INCPunjab) July 6, 2026

तस्वीरों में कौन से नेता हैं?

शेयर की गई तस्वीरों में विधायक परगट सिंह, विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा, विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों दिखाई दिए. इस तस्वीर के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं.

पंजाब कांग्रेस ने एक्स पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी और कोर कमेटी के चेयरमैन सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी टीम और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की. इस दौरान चुनाव की रणनीति, संगठन को और मजबूत करने और आने वाले प्रोग्राम के बारे में विस्तार से चर्चा हुई. एकता ही ताकत है."

राजा वडिंग और चन्नी के बीच सबकुछ ठीक नहीं?

बात दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही गुटबाजी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है. चन्नी और राजा वडिंग अपने-अपने समर्थक नेताओं के साथ लगातार संपर्क हैं और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हैं. इस बीच इन तस्वीरों के सामने आने से एक बार फिर से पंजाब की सियासी गर्मी बढ़ गई है. ऐसा लगा है कि पंजब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता चन्नी के समर्थन में हैं, जिससे वडिंग की रणनीति प्रभावित हो सकती है.

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और उनके गुट का कोई भी नेता इन तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया. हालांकि, वडिंग ने इन तस्वीरों को रीट्वीट किया ही और लिखा है 'एकता ही ताकत है'. इस ट्वीट को लोग भूपेश बघेल के चंडीगढ़ दौरे से जोड़कर भी देख रहे हैं.

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