पंजाब: नवजोत कौर सिद्धू के बयान का पूर्व कांग्रेस विधायक ने किया समर्थन, 'बड़े-बड़े नेता...'
Punjab News: हरजिंदर सिंह ठेकेदार ने नवजोत कौर सिद्धू के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह बात सच के काफी करीब है. हम उनके 500 करोड़ वाले बयान का पूरा समर्थन करते हैं.
बीजेपी नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार ने नवजोत कौर सिद्धू के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वह डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के उस बयान का पूरा समर्थन करते हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में किसी को सीएम फेस बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं. हरजिंदर सिंह ठेकेदार ने कहा कि यह बात सच के काफी करीब है, क्योंकि कांग्रेस में लंबे समय से टिकटों और पदों की खरीद-फरोख्त होती आई है. उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू ने यह बात बहुत सोच-समझकर कही है और हिम्मत दिखाते हुए पार्टी के अंदर की सच्चाई सामने रखी है.
हरजिंदर सिंह ठेकेदार ने कांग्रेस को लेकर क्या बोला?
हरजिंदर सिंह ठेकेदार ने कहा कि पहले कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी, लेकिन अब हालत यह हो गई है कि पार्टी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है. इसका कारण यही है कि पार्टी में पैसा बोलता है जो आम कार्यकर्ता मेहनत करता है, उसकी कोई कद्र नहीं रह गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, मंत्री पद और एमएलए टिकट सब कुछ बिकने लगा है. आज तो हालत यह है कि काउंसलर की टिकटें तक बेची जा रही हैं. ठेकेदार ने कहा कि इसी वजह से पार्टी में भारी नुकसान हुआ है. बड़े-बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आम कार्यकर्ता भी घर बैठ गए हैं.
अमृतसर साउथ में उपचुनाव का किया जिक्र
हरजिंदर सिंह ने अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए कहा कि 2008 में जब अमृतसर साउथ में उपचुनाव हुआ था, तब पार्टी इंचार्ज लाल सिंह और प्रधान ने उनसे चार करोड़ रुपए की मांग की थी. यह बात उन्होंने उस समय प्रेस के सामने भी रखी थी. उनका कहना है कि जो भी पार्टी की अंदरूनी सच्चाई बोलता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. यह कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है.
अमरिंदर सिंह को लेकर किया ये खुलासा
ठेकेदार ने आगे कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस से इसलिए गए क्योंकि पार्टी में उन्हें अपमानित किया गया और दबाव बनाया गया. इतना वरिष्ठ नेता अगर पार्टी छोड़ दे, तो उससे ही समझा जा सकता है कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब है.
पंजाब कांग्रेस अब लगभग बिखर चुकी है- हरजिंदर सिंह ठेकेदार
उनके मुताबिक पंजाब कांग्रेस अब लगभग बिखर चुकी है. कुछ नेता बचे हैं जो केवल मुख्यमंत्री बनने की होड़ में हैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग बिल्कुल नहीं बचे. ठेकेदार का कहना है कि इन सब हालात को देखते हुए डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने जो कहा है, वह बिल्कुल सच है.
उन्होंने आगे कहा कि भले ही उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने सच्चाई से समझौता नहीं किया. ठेकेदार ने कहा कि वह खुद भी कांग्रेस की इन हरकतों से दुखी होकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, जहां उन्हें सम्मान मिला है और वे अब मजबूती से पंजाब और देश की सेवा कर रहे हैं.
