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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत

लुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत

लुधियाना में पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. धमाकों से पटाखा दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : प्रदीप भंडारी |  Updated at : 30 Oct 2026 07:34 PM (IST)
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पंजाब के लुधियाना में पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. आग के बीच हुए जोरदार धमाकों से गोदाम की दीवार भरभराकर गिर गई और मलबे के नीचे दबने से 27 वर्षीय युवक की जान चली गई. हादसा आम आदमी पार्टी के नेता गोल्डी सब्बरवाल के पटाखा गोदाम में हुआ. लुधियाना के घनी आबादी वाले फील्ड गंज इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को गोदाम की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में अचानक आग लग गई. इस कमरे में पटाखों का स्टॉक रखा हुआ था. आग लगते ही वहां धमाके होने लगे. आग इतनी भयानक थी कि आसमान में दूर-दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. इसी दौरान गोदाम में मौजूद साहिल सब्बरवाल खुद को बचाने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन अचानक दीवार गिरने से वह मलबे के नीचे दब गया. काफी गंभीर हादसे में साहिल की मौत हो गई.

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घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीमें

बताया गया कि धमाके में मृत साहिल सब्बरवाल की उम्र महज 27 साल थी और वह आम आदमी पार्टी नेता गोल्डी सब्बरवाल के चाचा का बेटा बताया जा रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी.

रिहायशी इलाकों में पटाखों के स्टॉक ने सुरक्षा पर खड़ें किए सवाल

वहीं, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था. इस घटना ने रिहायशी इलाकों में पटाखों के स्टॉक और सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दूसरी तरफ AAP नेता गोल्डी सब्बरवाल का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि पिछले साल के बचे हुए पटाखे गोदाम में रखे थे और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है. फिलहाल पुलिस हादसे के हर पहलू की जांच कर रही है.

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About the author प्रदीप भंडारी

प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. वे इससे पहले जाने-माने पत्रकार रहे हैं. 
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Published at : 30 Oct 2026 07:32 PM (IST)
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PUNJAB NEWS Ludhiana NEWS
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