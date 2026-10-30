पंजाब चुनाव: AAP विधायकों के कटेंगे टिकट? मंथन के बाद जारी होगी कैंडिडेट लिस्ट

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है. इसी संबंध में आज शुक्रवार (30 अक्टूबर) को दिल्ली में AAP की बैठक होने जा रही है.

इस बैठक की अध्यक्षता AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कमेटी के सदस्य वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा व प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जैसे पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं. इस बैठक में चुनावों के लिए उम्मीदवारों के साथ-साथ चुनाव प्रबंधन से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है.

उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द होगी जारी

खबरों हैं कि AAP विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची नवंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है. इस तरह से जल्दी सूची जारी करने के पीछे का उद्देश्य चुनाव प्रचारों को तेज करना है और जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति बनाना है. हालांकि, तथ्य ये भी है कि AAP ने पहले अपने उम्मीदवारों की सूची अन्य दलों से पहले जारी की है.

कट सकता कुछ विधायको का टिकट

बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है जो पहले 2 बार विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर चुके हैं. वहीं, खबरें ये भी हैं कि इस बार कुछ विधायकों का टिकट कटने वाला है. पार्टी ने पंजाब में कुछ सर्वे कराए थे, जिनमें कुछ विधायकों का प्रदर्शन खराब रहा है उनको टिकट बंटवारे में झटका लग सकता है.

आम जनता से फीडबैक

AAP ने पंजाब के सभी हलकों में चुनावी रणनीति के तहत बदलाव कर रही है ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सके. AAP ने स्थानीय स्तर पर कई प्रभारियों में बदलाव किए हैं. साथ ही पार्टी सरकारी योजनाओं और पार्टी के कामकाज को लेकर आम जनता से फीडबैक भी ले रही है. सीएम मान खुद भी मैदान में उतरकर लोगों से मिलकर उनकी राय ले रहे हैं.

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