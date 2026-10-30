पंजाब में कांग्रेस को घेरने के लिए BJP का नया प्लान, 2027 में पड़ेगा असर?

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. जिसमें 1984 के दंगों के जरिए कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है. इसमें पार्टी जल्द ही 1984 के दंगा पीड़ित और पीड़ित परिवारों का सम्मलेन चंडीगढ़ में करेगी.

इस सम्मेलन में 1984 के दंगों के पीड़ितों, उनके परिवारों और न्याय की लड़ाई को समर्पित किया जाएगा.1984 दंगों से संबंधित मामलों में पीड़ितों के परिवारों का केस लड़ने वाले वकील और हिंसा से जुड़े मामलों में फैसले देने वाले न्यायाधीशों को भी आमंत्रित किया गया है.नवंबर की शुरुआत या दीपावली के बाद कार्यक्रम करने की योजना को लेकर पार्टी कर रही तैयारी.

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पंजाब में बीजेपी मजबूत नहीं

दरअसल पंजाब में बीजेपी सहयोगी पार्टी अकाली दल के साथ तो सत्ता में रही, लेकिन अपने बूते उसे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली. 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उसे करारी हार मिली. पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने नशामुक्ति अभियान के सहारे लोगों तक पहुंचना शुरू किया है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सामान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन के संकेत दिए थे. ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी और अकालीदल फिर एक साथ आ सकते हैं.

कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में

उधर पंजाब में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने भी दिन रात एक किया हुआ है. हाल ही में परगट सिंह को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत भी दिए. पंजाब प्रभारी सचिन पायलट और परगट सिंह राज्य के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रहे हैं. कांग्रेस में पिछले दिनों जारी गुटबाजी की खबरें अब थम सी गयीं हैं. नवंबर में राहुल गांधी भी पंजाब में यात्राएं कर सकते हैं.

अब 84 के सिख दंगों के पीड़ित के सहारे बीजेपी कहां तक पहुंचेगी यह तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन उसने राज्य का सियासी तापमान जरुर बढ़ा दिया है.

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