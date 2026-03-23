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पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार, फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने की कार्रवाई
पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने कार्रवाई की. पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अमृतसर के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में भुल्लर के खिलाफ मामला दर्ज है. भुल्लर के पिता और PA के खिलाफ भी मामला दर्ज है. विपक्ष भुल्लर की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहा था.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL