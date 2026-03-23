Punjab Weather: पंजाब में गर्मी की दस्तक के बीच बारिश का अलर्ट, आज 11 जिलों में बरसेंगे बादल

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में लगातार दो दिन शुष्क मौसम रहने के कारण तापमान बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटों में तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिससे तापमान सामान्य के करीब आ गया है. इस दौरान, चंडीगढ़ मौसम विभाग ने आज 23 मार्च को 11 जिलों में बारिश होने की भविष्यवाणी की है.

हालांकि, कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इस दौरान रूपनगर में तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा में छिटपुट बारिश होने की संभावना है. हालांकि, 24 मार्च को मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा. अगले दो दिनों, 25 और 26 मार्च को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

अगले कुछ दिनों में मौसम में मामूली बदलाव

मौसम को प्रभावित करने वाला एक पश्चिमी गड़बड़ इस समय ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय है, जिससे राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में हल्की हवा की गति आ रही है, जबकि तेज जेट स्ट्रीम हवाएं ऊपर की ओर बह रही हैं. इन सभी कारकों के कारण, अगले कुछ दिनों में मौसम में मामूली बदलाव आ सकते हैं. 26 मार्च के आसपास एक नई, कमजोर पश्चिमी गड़बड़ी के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत, खासकर पंजाब क्षेत्र में हल्की बारिश या बादलवाई बढ़ने की उम्मीद है.

तापमान 4 से 6 डिग्री बढ़ने का अनुमान

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि 23, 25, 26 और 28 मार्च को राज्य में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 4 से 7 डिग्री का इजाफा होगा, और उसके बाद तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा.

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