Punjab: जज के घर भी सुरक्षित नहीं! पीतल के बर्तन और बाथरूम की टोंटियां तक उखाड़ ले गए चोर

Punjab News: पंजाब के मोहाली के सेक्टर 94 में चोरों ने एक सेशन जज के घर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घर करीब 15 दिनों से बंद था, जिसका फायदा उठाते हुए चोर अंदर घुसे और पूरे घर की तलाशी लेकर कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना के समय जज अपने गनमैन के साथ मोगा में ड्यूटी पर थीं.

शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह, जो पंजाब पुलिस में तैनात हैं. उन्होंने बताया कि वह सेशन जज नीलम अरोड़ा के साथ ड्यूटी के चलते 5 मार्च 2026 को परिवार सहित घर बंद कर मोगा चले गए थे. 20 मार्च की रात करीब 8:30 बजे जब वे वापस लौटे तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला.

पीछे के दरवाजे से घुसे चोर, धार्मिक सामान तक ले गए

घर के अंदर का नजारा पूरी तरह अस्त-व्यस्त था. सभी कमरे बिखरे पड़े थे, अलमारियां खुली हुई थीं और सामान चारों ओर फैला हुआ था. इतना ही नहीं, घर की लाइटें भी जल रही थीं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने आराम से समय लेकर वारदात को अंजाम दिया.

जांच में सामने आया कि चोर पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए थे. उन्होंने घर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली और कीमती सामान चोरी कर लिया. हैरानी की बात यह रही कि चोर धार्मिक सामान भी नहीं छोड़ पाए. रसोई से पीतल की श्री कृष्ण की मूर्ति, पीतल के बर्तन, यहां तक कि बाथरूम की टोंटियां और फिटिंग तक चोरी कर ली गईं.

जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा- पुलिस

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने इलाके में सभी को चौंका दिया है.