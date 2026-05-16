Punjab Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में 16 मई यानी आज मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश की कोई संभावना नहीं है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. हालांकि, शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 1.8 डिग्री कम बना हुआ है, जिससे सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री के आसपास पहुंच गया है.

गर्मी और मौसम सिस्टम की स्थिति

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो रही हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर भारत में गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा.

इस समय दो अलग-अलग मौसम सिस्टम सक्रिय हैं—एक पाकिस्तान के आसपास और दूसरा जम्मू क्षेत्र के पास. हालांकि इनका असर सीमित है और बारिश की संभावना फिलहाल कम है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी चक्रवाती स्थिति भी अब कमजोर हो चुकी है, इसलिए मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा.

राज्य में तापमान की स्थिति

पंजाब के कई जिलों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. कुछ प्रमुख शहरों का तापमान इस प्रकार रहा:

अमृतसर – 34.6°C

लुधियाना – 36.8°C

पटियाला – 38.8°C

बठिंडा – 39.2°C

मोहाली – 36.3°C

पठानकोट – 35.4°C

राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी बठिंडा और फरीदकोट क्षेत्र में देखने को मिली, जहां तापमान 39 डिग्री के आसपास पहुंच गया.

अगले तीन दिनों का अनुमान