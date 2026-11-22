पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अलायंस को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अभी सभी 117 सीटों पर हम अपनी तैयारियों को फोकस कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन को लेकर हाई कमान के फैसले को मानेंगे. उन्होंने जल्द ही घोषणा पत्र जारी करने की भी बात कही.

चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, "गठबंधन को लेकर बातचीत के संदर्भ में, हमारा अभी भी यही रुख है कि हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. अगर कोई चर्चा होगी, तो हाई कमान जो भी फैसला लेगा, हम उसे मानेंगे. फिलहाल, हमारी तैयारियां पूरी तरह से सभी 117 सीटों पर केंद्रित हैं.''

VIDEO | Chandigarh: On 2027 Punjab Assembly elections, Punjab BJP president Kewal Singh Dhillon says, "Regarding the alliance talks, we are currently maintaining our stance on contesting all 117 seats. If any discussions take place, we will abide by whatever decision the high command makes. As of today, our preparations are focused strictly on all 117 seats. Today, we have launched a QR code and a helpline number for our manifesto, and we will release our manifesto soon." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026

हमारा जो मेनिफेस्टो होगा वो आम लोगों का होगा- केवल सिंह ढिल्लों

पंजाब बीजेपी के प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों ने आगे कहा, "आज हमने अपने घोषणापत्र के लिए एक QR कोड और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और हम जल्द ही अपना घोषणापत्र भी जारी करेंगे. जो हमारा मैनिफेस्टो होगा वो आम लोगों का होगा. हम खुशहाल पंजाब बनाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश विकास कर रहा है. पंजाब में हमारी सरकार आने पर कोई योजना बंद नहीं होगी. डबल इंजन की सरकार आने पर और तेजी से राज्य का विकास होगा."

भगवंत मान की सरकार पर हमला

पंजाब विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए 19 नवंबर को ढिल्लों ने भगवंत मान की सरकार पर जोरदार हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लूटा है. चाहे माइनिंग हो, रेत, बजरी या शराब, इन्होंने हर क्षेत्र से पैसा वसूला है. सबको पता है कि इन्होंने पंजाब के संसाधनों को निचोड़ लिया है. 60 साल में पंजाब पर 2.62 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन इन्होंने महज साढ़े चार साल में इसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है.

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