पंजाब के खडूर साहिब के सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह शनिवार को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब पहुंचे. सांसद अमृतपाल सिंह अपने पैतृक गांव जल्लुपुर खेड़ा में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान भारी भीड़ नजर आई.

उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नई दिल्ली से विमान के जरिए अमृतसर लाया गया. अमृतसर की एक अदालत ने उन्हें अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी. सांसद को शुक्रवार को असम की डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया था. बता दें कि अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई. इस दौरान अमृतपाल सिंह हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए.

Amritsar, Punjab: A large crowd gathers as Khadoor Sahib MP and Waris Punjab De chief Amritpal Singh attends his grandmother's last rites in his native village Jallupur Khera. https://t.co/No5sjPNDtJ — IANS (@ians_india) November 21, 2026

एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे अपने घर

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में खडूर साहिब के सांसद हाथ जोड़कर अपने आवास में प्रवेश करते दिखाई दिए. एक वीडियो में सिंह अपने एक रिश्तेदार को गले लगाते नजर आए. अमृतसर हवाई अड्डे से पुलिस वाहनों के काफिले में जल्लूपुर खेड़ा गांव लाए गए सिंह से केवल परिवार के चुनिंदा सदस्यों को मिलने की अनुमति दी गई. उनके आवास पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई.

बाद में सिंह अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए आवास से ट्रैक्टर-ट्रॉली में निकली शवयात्रा में शामिल हुए. इस दौरान उनके परिवार के सदस्य और ‘वारिस पंजाब दे’ के नेता भी उनके साथ थे. उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में पंजाब पुलिस के पांच सदस्यीय दल ने 33 वर्षीय सांसद को शुक्रवार को अपनी हिरासत में लिया था. सिंह साढ़े तीन साल से अधिक समय बाद पंजाब लौटे हैं. इस दौरान वह एक पुलिस थाने पर हमले के मामले में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद थे.

अदालत ने दी थी अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत

पंजाब की एक अदालत ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह को 21 नवंबर को तीन घंटे के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि 13 नवंबर के अपने आदेश में निर्धारित शर्तों के तहत शनिवार को दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक जल्लूपुर खेड़ा गांव में सिंह की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए. पंजाब पुलिस ने जल्लूपुर खेड़ा गांव और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए.

दादी के अंतिम संस्कार शामिल होने अमृतसर पहुंचे सांसद अमृतपाल सिंह, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

