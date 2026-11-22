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पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, चुनाव से पहले 273 DSP और एक IPS अधिकारी का तबादला
पंजाब पुलिस में बड़े फेरबदल के तहत देर शाम 273 DSP और एक IPS अधिकारी का तबादला किया गया है. विधानसभा चुनावों से पहले यह बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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