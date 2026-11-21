असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह आज शनिवार को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होगा. पुलिस की टीम अमृतपाल को लेकर असम से अमृतसर पहुंच गई है. शनिवार सुबह 8:30 बजे उनकी फ्लाइट श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड हुई. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अमृतपाल सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच परिसर में ही रखा गया है.

जानकारी के मुताबिक, उन्हें दोपहर 12 से 3 बजे के बीच उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया जाएगा. यहां उनकी दादी का अंतिम संस्कार होना है. दादी के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया है.

पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के आगमन को देखते हुए अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर उनके पैतृक गांव तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अदालत की ओर से दी गई सशर्त अनुमति के तहत पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है. पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. गांव के प्रवेश मार्गों और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे एसपी गगनदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन कराना और सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय की शर्तों के अनुसार, शोक कार्यक्रम के दौरान केवल परिवार के सदस्यों को ही अमृतपाल सिंह से मिलने की अनुमति होगी. किसी भी बाहरी व्यक्ति या समर्थक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

गाँव के सभी रास्तों पर पुलिस तैनात

शोक कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की आशंका को लेकर एसपी ने कहा कि पुलिस ने हर परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया है. गांव और आसपास के प्रमुख रास्तों पर अलग-अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं होगी.

एसपी ने बताया कि इससे पहले जिले के एसएसपी ने भी आम लोगों से शोक सभा की मर्यादा बनाए रखने और हथियार लेकर नहीं आने की अपील की थी। सांसद के परिजनों ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अदालत ने अमृतपाल सिंह को केवल तीन घंटे की सशर्त अनुमति दी है. निर्धारित समय पूरा होते ही उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच वापस ले जाया जाएगा. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.