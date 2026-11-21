पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के चुनाव ने अकाली दल की राजनीति को नई दिशा दे दी है. एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी लगातार छठी बार SGPC के अध्यक्ष चुने गए हैं. उनकी इस जीत को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बादल परिवार के लिए बड़ी राजनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है. धामी की वापसी से अकाली दल को पंथक राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और मौका मिला है.

सुखबीर सिंह बादल के राजनीतिक भविष्य पर दिसंबर 2024 में सवाल खड़े हो गए थे. उस समय श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया था. इसके बाद उनके इस्तीफे और अकाली दल में नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं. इस पूरी प्रक्रिया में हरजिंदर सिंह धामी की अहम भूमिका रही थी.

BJP से क्यों नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर? अमृतपाल की गिरफ्तारी पर भी घेरा

हालांकि, फरवरी 2025 में अकाली दल और धार्मिक संस्थाओं के बीच मतभेद बढ़ने के बाद धामी ने SGPC अध्यक्ष पद और समिति से इस्तीफा दे दिया था. अब लगातार छठी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी वापसी को बादल परिवार के लिए अहम माना जा रहा है.

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल के सामने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की चुनौती है. ऐसे में SGPC में धामी की मजबूत स्थिति सुखबीर बादल के लिए संगठनात्मक स्तर पर मददगार हो सकती है.

सुखबीर बादल ने दी बधाई

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने धामी के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की आम सभा में ऐतिहासिक छठी बार अध्यक्ष चुने जाने पर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर एस. रघुजीत सिंह विर्क, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर एस. गुरबख्श सिंह खालसा, महासचिव चुने जाने पर एस. गुरप्रीत सिंह झब्बर और सभी नवनिर्वाचित कार्यकारी सदस्यों को भी शुभकामनाएं. मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी पदाधिकारी और सदस्य SGPC की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी निस्वार्थ भावना, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं."

My warmest wishes to Advocate Harjinder Singh Dhami Ji on being elected for a historic sixth term as President of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, the supreme institution of the Sikh Panth, during its General Assembly. Best wishes also to S. Raghujit Singh Virk as Senior Vice President, S. Gurbakhsh Singh Khalsa as Junior Vice President, S. Gurpreet Singh Jhabbar as General Secretary, and to all the newly elected Executive Members. I hope and pray that all the office-bearers and members fulfil the responsibilities entrusted to them by the SGPC with complete selflessness, sincerity and dedication. — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 20, 2026

गुरप्रीत सिंह झब्बर ने जताया आभार

SGPC के नवनिर्वाचित महासचिव गुरप्रीत सिंह झब्बर ने भी अपनी जिम्मेदारी मिलने पर आभार जताया. उन्होंने कहा, "मैं इस आशीर्वाद के लिए गुरु साहिब का दिल से आभारी हूं. साथ ही, मुझे सिख संसद में सेवा करने का सम्मान देने के लिए पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूरे नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं. यह संस्था भारत की आजादी से पहले स्थापित हुई थी. मैं नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि पहले की तरह आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देता रहूंगा. मैं गुरु साहिब से प्रार्थना करता हूं कि वे हमें आशीर्वाद दें और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें."

Amritsar, Punjab: Newly elected SGPC General Secretary Gurpreet Singh Jhabbar says, "I am deeply grateful to Guru Sahib for this blessing, and to party president Sukhbir Singh Badal and the entire leadership for giving me the honour of serving in the Sikh Parliament, an institution established before India's independence. I assure the leadership that I will continue to serve with full dedication, as I have in the past. I pray to Guru Sahib to bless us and guide us in carrying out this responsibility." — IANS (@ians_india) November 20, 2026

AAP ने चुनाव और धामी पर उठाए सवाल

दूसरी तरफ, SGPC अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं. पंजाब AAP के महासचिव बलतेज पन्नू ने कहा, "SGPC के चुनाव हुए 15 साल हो चुके हैं. कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष चुना है, जो खुद को सुखबीर सिंह बादल का सिपाही बताता है."

उन्होंने कहा, "अनंतपुर साहिब में दुष्कर्म की एक घटना हुई थी और रूप कौर संधू ने दो दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें बताया गया कि इसी तरह की घटना भाई गुरदास हॉल में भी हुई थी. हरजिंदर सिंह धामी ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है."

#WATCH | Chandigarh: On the SGPC president’s election, Punjab AAP General Secretary Baltej Pannu says, "It has been 15 years since the SGPC elections were conducted. Some members have died, and some have been suspended. They have elected someone who calls himself Sukhbir Singh Badal's soldier as the president... There was a rape incident in Anantapur Sahib, and Roop Kaur Sandhu released a video two days ago showing that a similar incident occured in Bhai Gurdas Hall. Harjinder Singh Dhami has not given any reaction to this as of now..." — ANI (@ANI) November 20, 2026

पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को ED का समन, 26 नवंबर को पेश होने का निर्देश

2027 से पहले बढ़ेगी सियासी हलचल

SGPC में धामी की लगातार छठी जीत के बाद पंजाब की राजनीति में अकाली दल की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं. एक तरफ बादल परिवार इसे संगठनात्मक मजबूती के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ AAP ने चुनाव प्रक्रिया और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले SGPC की राजनीति का असर अकाली दल की रणनीति और पंजाब के पंथक सियासी समीकरणों पर पड़ना तय माना जा रहा है.