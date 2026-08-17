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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'माफ नहीं कर सकता', राहुल-सोनिया गांधा पर बोले तरुण चुघ

'माफ नहीं कर सकता', राहुल-सोनिया गांधा पर बोले तरुण चुघ

Vande Mataram Controversy: बीजेपी से राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कामों को माफ नहीं किया जा सकता है. राष्ट्रगीत का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 17 Aug 2026 01:37 PM (IST)
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का अपमान के आरोपों को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. बीजेपी लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमलावर है.

अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कामों को माफ नहीं किया जा सकता है. राष्ट्रगीत का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है. 

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तरुण चुघ ने राहुल-सोनिया पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, "देश का कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कामों को माफ नहीं कर सकता. ये लोग हताशा भरी मानसिकता से ग्रस्त हैं. सोनिया गांधी, चूंकि आप इटली से हैं, तो मुझे बताइए, क्या इटली में किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य अपने राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान कर सकता है? इसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है."

उन्होंने आगे कहा, "यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. गांधी परिवार खुद को संविधान और देश से ऊपर मानता है. संवैधानिक संस्थाओं और संविधान के साथ-साथ राष्ट्रगीत का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है... देश अब उन्हें बख्शेगा नहीं."

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कांग्रेस के मुख्यालय में शनिवार (15 अगस्त) को  स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर  ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया था. इस दौरान ध्वजारोहण के बाद जब  पूरा वंदे मातरम गाया  जा रहा था तब बीच में ही सोनिया गांधी  पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ इशारा करते नजर आ रही हैं. इसके बाद राहुल गांधी ने भी कुछ इशारा किया था. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद से बीजेपी राहुल और सोनिया पर हमलावर हैं. 

हालांकि, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ किया कि कांग्रेस अध्यक्ष काफी देर से खड़े थे, इसलिए सोनिया उनके लिए कुर्सी लाने के लिए इशारा कर रही थीं. इसके बावजूद यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसपर निशाना साधते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के गायन को बीच में रोकने का कहकर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् का अपमान करने का जो पाप किया है, उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 17 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Tarun Chugh BJP RAHUL GANDHI PUNJAB NEWS SONIA GANDHI
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