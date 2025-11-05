हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो सकता है तो करतारपुर कॉरिडोर को बंद...', CM भगवंत मान का बयान

'जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो सकता है तो करतारपुर कॉरिडोर को बंद...', CM भगवंत मान का बयान

Kartarpur Corridor: पंजाब CM भगवंत मान ने केंद्र सरकार से करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग की. वे बोले- 'व्यापार शुरू होने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और दोनों देशों में शांति बढ़ेगी.'

By : नीतु कुमारी | Updated at : 05 Nov 2025 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

गुरु पर्व के अवसर पर एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडर खोलने की अपील की गई है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग करते हुए कहा कि यह पहल सरकार को खुद करनी चाहिए थी, न कि किसी के पत्र लिखने पर.

उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो सकते हैं और गुजरात के रास्ते व्यापार जारी है, तो करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखना समझ से परे है. मान ने कहा कि यह धार्मिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जो दोनों देशों के बीच सद्भावना बढ़ा सकती है.

केंद्र सरकार को खुद इसे खोल देना चाहिए था- CM

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार को खुद इसे खोल देना चाहिए था. इसका क्या मतलब कि केवल किसी के लिखने पर ही इसे दोबारा शुरू किया जाए? उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच तक शुरू कर दिए हैं. करतारपुर साहिब में श्रद्धालु सिर्फ चार-पांच घंटे मत्था टेकने जाते हैं और फिर लौट आते हैं. इसलिए गृहमंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इसे दोबारा खोलना चाहिए.”

शांति और व्यापार पर दिया जोर

मान ने कहा कि करतारपुर यात्रा से केवल धार्मिक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा, “दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं. जब गुजरात के रास्ते व्यापार जारी है और मैच खेले जा रहे हैं, तो पंजाब के लोगों को भी वही अवसर मिलना चाहिए. यह सीमा पार भाईचारे और संवाद को मजबूत करेगा.” 

व्यापार से लाखों को रोजगार की संभावना

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से व्यापार फिर शुरू होना चाहिए, तो उन्होंने कहा, “हां, यह जरूर शुरू होना चाहिए था. उन्होंने इसे रोक दिया है. अगर व्यापार दोबारा शुरू हो, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. हमारा कारोबार और व्यापार दोनों बढ़ेंगे. हम लगातार इसकी मांग करते रहे हैं.”

सीएम भगवंत मान का कहना है कि सीमावर्ती राज्यों के विकास के लिए सीमा पार व्यापार फिर शुरू करना जरूरी है, जिससे किसानों, व्यापारियों और आम जनता को सीधा लाभ होगा.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 09:25 AM (IST)
Tags :
Kartarpur Sahib Corridor PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ओटीटी रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ट्रेंडिंग
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रैवल
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget