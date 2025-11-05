'जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो सकता है तो करतारपुर कॉरिडोर को बंद...', CM भगवंत मान का बयान

गुरु पर्व के अवसर पर एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडर खोलने की अपील की गई है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग करते हुए कहा कि यह पहल सरकार को खुद करनी चाहिए थी, न कि किसी के पत्र लिखने पर.

उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो सकते हैं और गुजरात के रास्ते व्यापार जारी है, तो करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखना समझ से परे है. मान ने कहा कि यह धार्मिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जो दोनों देशों के बीच सद्भावना बढ़ा सकती है.

केंद्र सरकार को खुद इसे खोल देना चाहिए था- CM

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार को खुद इसे खोल देना चाहिए था. इसका क्या मतलब कि केवल किसी के लिखने पर ही इसे दोबारा शुरू किया जाए? उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच तक शुरू कर दिए हैं. करतारपुर साहिब में श्रद्धालु सिर्फ चार-पांच घंटे मत्था टेकने जाते हैं और फिर लौट आते हैं. इसलिए गृहमंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इसे दोबारा खोलना चाहिए.”

शांति और व्यापार पर दिया जोर

मान ने कहा कि करतारपुर यात्रा से केवल धार्मिक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा, “दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं. जब गुजरात के रास्ते व्यापार जारी है और मैच खेले जा रहे हैं, तो पंजाब के लोगों को भी वही अवसर मिलना चाहिए. यह सीमा पार भाईचारे और संवाद को मजबूत करेगा.”

व्यापार से लाखों को रोजगार की संभावना

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से व्यापार फिर शुरू होना चाहिए, तो उन्होंने कहा, “हां, यह जरूर शुरू होना चाहिए था. उन्होंने इसे रोक दिया है. अगर व्यापार दोबारा शुरू हो, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. हमारा कारोबार और व्यापार दोनों बढ़ेंगे. हम लगातार इसकी मांग करते रहे हैं.”

सीएम भगवंत मान का कहना है कि सीमावर्ती राज्यों के विकास के लिए सीमा पार व्यापार फिर शुरू करना जरूरी है, जिससे किसानों, व्यापारियों और आम जनता को सीधा लाभ होगा.