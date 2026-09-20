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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPM मोदी की मिमिक्री पर संदीप पाठक ने कहा- कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है

PM मोदी की मिमिक्री पर संदीप पाठक ने कहा- कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है

राहुल गांधी के इंदौर में हुए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के एक वीडियो पर बीजेपी नेताओं के हमले जारी है. अब AAP से बीजेपी में आये संदीप पाठक ने कहा कि कांग्रेस अपना रास्ता भटक चुकी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में हुआ 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम  काफी चर्चा में है. चर्चा की सबसे बड़ी वजह वो वीडियो है, जिसमें मंच पर राहुल गांधी के साथ मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर रहे हैं. इस वीडियो की बीजेपी के नेताओं द्वारा जमकर आलोचना की जा रही है और कई बीजेपी नेता इसपर टिप्पणी करते भी नजर आ रहे हैं.

अब बीजेपी  नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है. संदीप पाठक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि ये कांग्रेस की बढ़ती हताशा और उसके बौद्धिक दिवालियापन को दिखाता है. 

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'कांग्रेस अपना रास्ता भटक गई है'

संदीप पाठक ने एक्स पर लिखा, 'यह कुछ और नहीं, बल्कि कांग्रेस की बढ़ती हताशा और बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण है. जब आप भारत के मूल्यों से जुड़ाव नहीं रखते तो आप स्वयं भारत से ही अपना जुड़ाव खो देते हैं. कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की है, जो अपना रास्ता भटक गई है.'

बीजेपी नेता संदीप पाठक से पहले किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, प्रदीप भंडारी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे बेहद शर्मनाक बताया है. 

क्या है वीडियो में?

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में  मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मनी पीएम नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ मंच पर राहुल गांधी भी हैं. पुलकित विदेशी नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकातों पर भी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. वो पीएम मोदी की हंसी की नकल और गले लगने के तरीकों की नकल करते हुए बार-बार राहुल गांधी को गले लगा रहे हैं. इस पूरी मिमिक्री में राहुल गांधी भी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं. इसी प्रतिक्रिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. कुछ लोग इसपर सवाल भी उठा रहे हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 20 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Sandeep Pathak PUNJAB NEWS
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