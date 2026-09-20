PM मोदी की मिमिक्री पर संदीप पाठक ने कहा- कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में हुआ 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम काफी चर्चा में है. चर्चा की सबसे बड़ी वजह वो वीडियो है, जिसमें मंच पर राहुल गांधी के साथ मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर रहे हैं. इस वीडियो की बीजेपी के नेताओं द्वारा जमकर आलोचना की जा रही है और कई बीजेपी नेता इसपर टिप्पणी करते भी नजर आ रहे हैं.

अब बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है. संदीप पाठक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि ये कांग्रेस की बढ़ती हताशा और उसके बौद्धिक दिवालियापन को दिखाता है.

'स्वीकार नहीं कर सकता', राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर भड़की BJP

This is nothing but desperation and the growing intellectual bankruptcy of the @INCIndia



When you lose touch with India’s values, you lose touch with India itself. And that is precisely where the Congress has lost its way. https://t.co/S4uxZXOPWp — Dr. Sandeep Pathak (@SandeepPathak04) September 20, 2026

'कांग्रेस अपना रास्ता भटक गई है'

संदीप पाठक ने एक्स पर लिखा, 'यह कुछ और नहीं, बल्कि कांग्रेस की बढ़ती हताशा और बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण है. जब आप भारत के मूल्यों से जुड़ाव नहीं रखते तो आप स्वयं भारत से ही अपना जुड़ाव खो देते हैं. कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की है, जो अपना रास्ता भटक गई है.'

बीजेपी नेता संदीप पाठक से पहले किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, प्रदीप भंडारी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे बेहद शर्मनाक बताया है.

क्या है वीडियो में?

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मनी पीएम नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ मंच पर राहुल गांधी भी हैं. पुलकित विदेशी नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकातों पर भी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. वो पीएम मोदी की हंसी की नकल और गले लगने के तरीकों की नकल करते हुए बार-बार राहुल गांधी को गले लगा रहे हैं. इस पूरी मिमिक्री में राहुल गांधी भी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं. इसी प्रतिक्रिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. कुछ लोग इसपर सवाल भी उठा रहे हैं.

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