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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशेफाली वर्मा ने ठोका टी20 का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले 6 बड़े रिकॉर्ड

शेफाली वर्मा ने ठोका टी20 का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले 6 बड़े रिकॉर्ड

एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ शेफाली वर्मा ने 49 गेंद में सेंचुरी लगाई. इस शतक के बलबूते उन्होंने 6 बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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शेफाली वर्मा महिला टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 49 गेंद में सेंचुरी पूरी की. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से भारत के लिए सबसे तेज सेंचुरी है. शेफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 49 गेंद खेलकर 100 रन बनाए. 204.08 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 9 छक्के लगाए.

शेफाली वर्मा ने इस शतकीय पारी के दौरान कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. इसी मुकाबले में उन्होंने महिला टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में भी जगह बना ली है. यहां जानिए शेफाली वर्मा ने यह शतक ठोक कौन से 6 बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

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शेफाली वर्मा ने तोड़े 6 बड़े रिकॉर्ड

भारत के लिए सबसे तेज शतक (टी20)- शेफाली वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में हरमनप्रीत कौर की बराबरी की. शेफाली और हरमनप्रीत ने 49 बॉल में शतक लगाया है.

टी20 में सबसे ज्यादा सिक्स (भारत के लिए)- महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शेफाली वर्मा सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उनके नाम अब 102 छक्के हैं, जबकि स्मृति मंधाना 100 सिक्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

भारत की तीसरी शतकवीर (टी20)- शेफाली टी20 क्रिकेट में भारत के लिए शतक लगाने वाली केवल तीसरी भारतीय बल्लेबाज हैं. उनसे पहले स्मृति मंधाना टी20 में 2 बार और हरमनप्रीत ने एक बार सेंचुरी लगाई है. अब शेफाली वर्मा का नाम भी इस खास सूची में शामिल हो गया है.

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एक साल में सबसे ज्यादा रन (भारत के लिए) - एक कैलेंडर ईयर में T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा ने अपने नाम कर लिया है. इस साल शेफाली के 815 रन हो गए हैं. उनसे पहले यह भारतीय रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम था, जिन्होंने साल 2024 में 763 रन बनाए थे.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्स (टी20) - टी20 में शेफाली एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने साल 2026 में अब तक कुल 35 छक्के लगाए हैं. उनसे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका की चमारी अटापट्टू के नाम था. अटापट्टू ने साल 2024 में 32 सिक्स लगाए थे.

एक साल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर- एक साल में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड शेफाली वर्मा ने अपने नाम कर लिया है. अब तक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा एक साल में 8-8 बार 50+ स्कोर कर चुकी हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Sep 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Shafali Verma Asian Games 2026
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