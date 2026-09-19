‘कांग्रेस वो भस्मासुर है, जो...’, BJP पर राहुल के आरोपों पर किरेन रिजिजू का पलटवार

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार (19 सितंबर, 2026) को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को लेकर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जो बात खुद को कहनी चाहिए, वो बात वो भाजपा को कह रहे हैं. कांग्रेस पार्टी खुद वो भस्मासुर है, जिसके संपर्क में जो भी पार्टी आती है, वो भस्म हो जाती है और वो इसका आरोप हम पर लगाते हैं.

किरेन रिजिजू की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सिंबल सीज किए जाने के बाद लगाए गए उस आरोप पर आया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सभी पार्टियों को तोड़ रही है.

राहुल गांधी के आरोपों पर बोले किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जो बात खुद को कहनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) को कह रहे हैं. कांग्रेस पार्टी वो भस्मासुर है, जिसके संपर्क में जो भी पार्टी आती है, वो भस्म हो जाती है और वो इसका आरोप हम पर लगाते हैं.’

Congress should look in the mirror before accusing the @BJP4India .

TMC & NCP emerged from the Congress. Yet Congress lectures others on breaking parties!



Under Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, @BJP4India became the world’s largest political party by building itself, not by… https://t.co/48hx96lCuY pic.twitter.com/WRSOSCjB38 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 19, 2026

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस को यह बात पता होनी चाहिए कि जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) है, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर निकली है, जो NCP की बात वो कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस से अलग हुई है. इसलिए आज कांग्रेस हमें बोल रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस अभी वर्तमान में मौजूद है, वो भी टूटकर ही बनी है. तो टूटने का और दूसरी पार्टियों को भस्म करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ही करती है.’

किरेन रिजिजू ने याद दिलाया कांग्रेस का इतिहास

कांग्रेस का इतिहास सभी को मालूम है कि वे अपने सहयोगियों को किस तरह से तोड़ते हैं, वो सभी जानते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अशोक मेहता और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) के बारे में आपको पता होगा कि 1963 में किस तरह से कांग्रेस ने अशोक मेहता को प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन का ऑफर देकर PSP को तोड़ा और अपने साथ विलय कर लिया. उसके बाद प्रोफेसर एनडी रंगा और राजगोपालचारी जी ने मिलकर 1959 में कांग्रेस से अलग हटकर जो एक गुट बनाया था, उसको किस तरफ से 1971 के आम चुनाव के बाद तोड़ा है, वो भी सबको पता है और 1969 में सिंडिकेट स्पलिट कैसे हुआ, ये भी सभी जानते हैं कि उसे कांग्रेस ने कैसे कराया था. उन्होंने फारूक अब्दुल्लाह साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को भी तोड़ा था. इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जिसमें कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को तोड़ा और नेताओं को कमजोर किया.’

उन्होंने कहा, ‘आज जो राहुल गांधी हमारे लिए कह रहे हैं, तो ये बात तो ममता बनर्जी और शरद पवार जी से पूछा जाना चाहिए कि वो लोग कांग्रेस पार्टी से टूटकर कैसे बाहर आए और कांग्रेस ने किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर अपने में विलय कराया.’

राहुल गांधी को किसी ने समझाया नहीं है- किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू ने आगे कहा, ‘मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बात को हंसी के साथ बोलूं या दुख के साथ कि राहुल गांधी को किसी ने समझाया नहीं है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने शिवसेना, टीएमसी और एनसीपी को तोड़ा है, तो राहुल गांधी को किसी को समझाना चाहिए कि ये NCP या TMC, ये सभी कांग्रेस से ही टूटकर निकली हुई पार्टियां हैं.’

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