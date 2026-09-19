गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जानें मांगे

पंजाब: सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जानें मांगे

पंजाब के सफाई और सीवरेज कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. उनकी मांगों में नौकरी पक्की करना और सैलरी बढ़ाना शामिल हैं. ये उनकी पांचवी हड़ताल है और ठोस कदम के बाद ही खत्म होगी.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के बठिंडा में शनिवार (19 सितंबर) को सफाई और सीवरेज कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी सुबह ही नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि ये उनकी पांचवी हड़ताल है और इस बार जबत तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे.

उनका कहना है कि उन्हें बार-बार केवल आश्वासन दिया जाता है लेकिन मांगे पूरी नहीं की जाती. इस हड़ताल से पंजाब के शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठान और सीवरेज की साफ-सफाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब CM भगवंत मान की दो टूक, 'पानी की एक भी बूंद बांटने का सवाल नहीं'
पंजाब CM भगवंत मान की दो टूक, 'फालतू पानी किसी राज्य को नहीं देंगे'
पंजाब
पंजाब सरकार ने कर दी कर्मचारियों-पेशनरों की बल्ले-बल्ले, DA 8% बढ़ाया
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, DA में 8% बढोतरी, जानें कितनी बढ़ी सैलरी
पंजाब
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
पंजाब
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, DA में 8% बढोतरी, जानें कितनी बढ़ी सैलरी

पांचवी बार हड़ताल पर कर्मचारी

एक कर्मचारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "यह पांचवीं हड़ताल है.  हर बार हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई कर दिया जाएगा. इनमें से कई 10 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलर करने का आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है. उनकी सैलरी बहुत कम है और वो गुजारा नहीं हो पा रहा है. वो बच्चों को पढ़ाने या ठीक से खाना खाने का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए हम पांचवीं बार हड़ताल पर हैं." कर्मचारी ने आगे कहा, "हर बार कह दिया जाता है कि आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इस बार ये हड़ताल नहीं रूकेगी जब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता."

क्या है मांगे?

कर्मचारियों की मांग 450 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने की है, जिन्होंने सेवा के जरूरी साल पूरे कर लिए हैं. कर्मचारियों की मांग उनके मासिक वेतन को बढ़ाने की भी है क्योंकि मौजूदा वेतन बढ़ती मंहगाई में दैनिक खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके अलावा रुके हुए वेतन और मंहगाई भत्ते का भुगतान करने, खाली पदों को भरने की मांग भी शामिल है. बता दें कि इससे पहले कर्मचारियों ने जुलाई और अगस्त 2026 की शुरुआत में हड़ताल किया था.

पंजाब CM भगवंत मान की दो टूक, 'फालतू पानी किसी राज्य को नहीं देंगे'

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब CM भगवंत मान की दो टूक, 'पानी की एक भी बूंद बांटने का सवाल नहीं'
पंजाब CM भगवंत मान की दो टूक, 'फालतू पानी किसी राज्य को नहीं देंगे'
पंजाब
पंजाब सरकार ने कर दी कर्मचारियों-पेशनरों की बल्ले-बल्ले, DA 8% बढ़ाया
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, DA में 8% बढोतरी, जानें कितनी बढ़ी सैलरी
पंजाब
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
पंजाब
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
स्पोर्ट्स
Asian Games: इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
टेक्नोलॉजी
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget