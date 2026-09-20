'स्वीकार नहीं कर सकता', राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर भड़की BJP

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है. कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शख्स राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी की मिमिक्री करता दिख रहा है और राहुल गांधी इसे एंजॉय करते दिख रहे हैं. इसी वीडियो को री-पोस्ट करते हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है.

किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी कॉमेडियन और जोकरों की पार्टी बन गई है इसी के चलते वो हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं. उन्होंने आगे लिखा- RIP. ये मिमिक्री वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां पीएम मोदी का मजाक उड़ाया गया.

Congress Party has become a Party of Comedians & Jokers!



They are out forever.... RIP 🙏 pic.twitter.com/80YaZfqEal — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 20, 2026

बुजुर्ग महिला के अपमान का आरोप

राहुल गांधी के मंच पर मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मनी ने पीएम मोदी की मिमिक्री के दौरान बुजुर्ग महिला के लिए कुर्सी मांगे जाने का मजाक उड़ाया. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे बुजुर्ग मां का अपमान करार दिया है. उन्होंने लिखा, 'एक तरफ सम्मान और अपनापन, दूसरी तरफ बुज़ुर्ग मां का मजाक.'

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है! https://t.co/3kqUjvuwq9 — Smriti Z Irani (@smritiirani) September 20, 2026

क्या बोलीं स्मृति ईरानी

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वीडियो को रि-पोस्ट करते हुए लिखा, "जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है." इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं बल्कि ट्रोल्स के नेता हैं. देश के शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मंच पर पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान हुआ है.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अक्सर राहुल गांधी ऐसा करते हैं. अगर छात्रों का आयोजन था तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी. उनसे सवाल और जवाब कर सकते थे, लेकिन इस तरह पीएम मोदी की मिमिक्री करना और एक बुजुर्ग महिला का अपमान किया जाना गलत है.

You can steal someone’s surname, but not their class.



किसी का सरनेम चुराया जा सकता है, संस्कार नहीं।@RahulGandhi https://t.co/mfZgfAHTkR — Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) September 20, 2026

क्या बोले गजेंद्र शेखावत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे शर्मनाक करार दिया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मां के अपमान पर हंसकर राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक संस्कार पूरे देश के सामने रख दिए हैं. कांग्रेस का ये राजकुमार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तीखे प्रहार भी हो सकते हैं लेकिन किसी की दिवंगत मां पर अमर्यादित टिप्पणी और उस पर उपहास की राजनीति भारतीय समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पीएम मोदी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर एक्स पर पोस्ट कर कहा, "किसी का सरनेम चुराया जा सकता है, संस्कार नहीं."

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