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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरगट सिंह ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान, टिकट बंटवारे पर क्या बोले?

परगट सिंह ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान, टिकट बंटवारे पर क्या बोले?

पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह ने पदभार संभालते ही मेरिट के आधार पर टिकट देने का ऐलान किया. उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Oct 2026 12:59 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के बाद परगट सिंह ने पार्टी की रणनीति और सरकारों के कामकाज को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. रविवार (11 अक्टूबर) को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट देने का आधार मेरिट होगा. कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की गई.

पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने परगट सिंह को औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी. पदभार ग्रहण करने से पहले परगट सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और किसानों, युवाओं तथा आम लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी. उन्होंने बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने की बात भी कही.

परगट सिंह ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा. साथ ही आरोप लगाया कि आप के विधायक दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपील की.

पायलट ने राजा वड़िंग के काम को सराहा

कार्यक्रम में सचिन पायलट ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि परगट सिंह के पास अनुभवी नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है. पायलट ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर भी जोर दिया.

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एसआईआर के दौरान पंजाब में 20 लाख वोट कटने का दावा करते हुए चिंता जताई. उन्होंने नेताओं से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की.

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चन्नी ने रैली से प्रचार शुरू करने की बात कही

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जल्द बड़ी रैली के साथ चुनाव प्रचार शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि पार्टी पंजाब के हितों से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई जारी रखेगी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Pargat Singh CONGRESS PUNJAB NEWS
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