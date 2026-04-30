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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबबंगाल के नतीजों के बाद राघव चड्ढा समेत 7 MPs के लिए बड़ा कदम उठाएगी AAP, सीएम मान ने दी जानकारी

बंगाल के नतीजों के बाद राघव चड्ढा समेत 7 MPs के लिए बड़ा कदम उठाएगी AAP, सीएम मान ने दी जानकारी

Bhagwant Mann News: मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. इस दौरान वह सांसदों के अवैध और गैरकानूनी दलबदल का मुद्दा उठाएंगे.

By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी | Updated at : 30 Apr 2026 10:43 AM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. इस दौरान वह सांसदों के अवैध और गैरकानूनी दलबदल का मुद्दा उठाएंगे. सीएम की यह मुलाकात बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अन्य नेताओं को लेकर होने वाली है. राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए भगवंत मान को अपॉइंटमेंट मिल गया है.

बीते दिनों आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इस बात मुलाकात को लेकर जानकारी साझा की है. उन्होंने लिखा कि पंजाब की जनता के जनादेश और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हमारा फर्ज है. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मई को दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया है. 

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भगवंत ने ट्वीट कर दी जानकारी

भगवंत मान ने आगे लिखा कि हमने सभी विधायकों के लिए समय का अनुरोध किया था, लेकिन केवल मुझे ही बैठक का निमंत्रण मिला है. मैं अपने साथी विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचूंगा. मेरे साथी विधायक बाहर प्रतीक्षा करेंगे, और मैं अंदर जाकर राष्ट्रपति के समक्ष पंजाब की आवाज और जनता का पक्ष मजबूती से रखूंगा. बैठक के बाद अगली रणनीति साझा की जाएगी. इस बहुमूल्य समय के लिए राष्ट्रपति का हार्दिक धन्यवाद.

भगवंत मान ने इस पर कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात का समय उन्होंने बागी सांसदों को वापस बुलाने की मांग करने के लिए मांगा था. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसदों में से दो-तिहाई यानी 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं.

इसमें राघव चड्ढा , हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजिंदर गुप्ता और संदीप पाठक का नाम शामिल है. इन सभी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर भगवंत मान ने 25 अप्रैल को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था. 

'सांसदों के अवैध और गैरकानूनी दलबदल का मुद्दा उठाएंगे'

भगवंत मान ने आगे कहा कि 5 मई को हम भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और सात राज्यसभा सांसदों के अवैध और गैरकानूनी दलबदल का मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का अपमान करने वाले ये सांसद किसी भी दया के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे पंजाब और पंजाबियों के गद्दार हैं. 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग इस दलबदल को सामान्य बात या परंपरा बता रहे हैं, वे जनता के फैसले की घोर अवहेलना को उचित ठहरा रहे हैं. यह अस्वीकार्य है, और इस तरह बोलने वाले लोग अपनी निष्ठा बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं. 

पंजाब सरकार की मजबूती को दोहराते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार को सभान के अंदर और बाहर दोनों जगह पूर्ण विश्वास प्राप्त है, जिससे फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती.उन्होंने आगे कहा कि बजट सुचारू रूप से पारित हो गया है, और हर छोटा-बड़ा विधेयक फ्लोर टेस्ट में सफल रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार सदन में पूर्ण बहुमत में है

विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मांग था समय

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय की मांग की थी. इस बीच सिर्फ भगवंत मान को ही मिलने की अनुमति दी गई है. बाकी विधायक उनके साथ जाएंगे, लेकिन बाहर इंतजार करेंगे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
BJP AAP Droupadi Murmu PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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