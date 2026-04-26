Gas Cylinder Shortage Jalandhar: पंजाब के जालंधर की 120 फुट सड़क पर गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा फुट पड़ा. सिलेंडर न मिलने के कारण परेशान जनता सड़क पर उतर आए और जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गैस सिलेंडर बुक कराने के बावजूद 25 दिनों के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है.

जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया. लोगों का कहना है कि एक तरह जहां उन्हें सिलेंडर वक्त पर नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक में गैस बहुत ज्यादा कीमतों पर उपलब्ध है.

बस्ती बाबा खेल में गहराया संकट

बस्ती बाबा खेल इलाके में गैस की भारी किल्लत महसूस की जा रही है. प्रदर्शनकारी ममता देवी ने कहा कि उन्होंने 14 से 25 दिन पहले सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन अभी तक सप्लाई का कोई संकेत नहीं मिला है. स्थिति इतनी भयानक है कि कई घरों में चूल्हा न जलने के कारण मजबूरी में लोग भूखे रह रहे हैं.

गैस एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा

स्थानीय निवासी अमरू ने कहा कि उन्हें पांच दिन पहले एक मैसेज आया था कि सिलेंडर मिल जाएगा. हालांकि, जब वह एजेंसी पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था. लोगों का आरोप है कि एजेंसी संचालक उनके फोन तक नहीं उठा रहे हैं और अपने दफ्तर को जानबूझकर बंद कर दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

ब्लैक में महंगे दामों पर मिल रहा सिलेंडर

प्रदर्शनकारियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि जहां आम लोग कानूनी तौर पर सिलेंडर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वहीं ब्लैक में गैस की कोई कमी नहीं है. लोगों के अनुसार सिलेंडर गैर-कानूनी तौर पर 3,000 रुपये तक बेचे जा रहे हैं. मजदूरों के लिए इतनी बड़ी रकम देकर गैस खरीदना असंभव है.

बस्ती बाबा खेल के एसएचओ जतिंदर सिंह पुलिस फोर्स के साथ 120 फुट रोड पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोड खाली करने के लिए काफी मुश्किल से मनाया. एसएचओ ने कहा कि उन्होंने गैस एजेंसी के अधिकारियों से बात की है और जल्दी ही सप्लाई बहाल कर देंगे और जनता की समस्या का हल करेंगे.