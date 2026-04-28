पाला बदलने के बाद BJP से सिर्फ इन 2 नेताओं को फॉलो कर रहे राघव चड्ढा, कांग्रेस भी लिस्ट में
आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में बड़ी गिरावट आई. हालांकि वह सिर्फ 70 लोगों को फॉलो भी करते हैं.
- आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को फॉलोअर्स में गिरावट का सामना करना पड़ा.
- इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष को फॉलो करते हैं.
- चड्ढा अभी भी कांग्रेस, संजय सिंह व आदित्य ठाकरे को फॉलो कर रहे हैं.
- उन्होंने बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया है.
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बीते दिनों उस वक्त बड़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था जब सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई थी.
चड्ढा को बीजेपी में शामिल हुए आज पांच दिन हो जाएंगे. इस क्रम में यह भी सामने आया है कि वह अभी बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को फॉलो करते हैं. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार चड्ढा इंस्टाग्राम पर कुल 70 लोगों और संस्थाओं को फॉलो करते हैं जिसमें विभिन्न न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुछ सियासी दल भी शामिल हैं.
संजय सिंह और आदित्य ठाकरे भी शामिल
सियासी दलों की बात करें तो चड्ढा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी फॉलो कर रहे हैं. हालांकि उनकी लिस्ट में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक अकाउंट नहीं है. इसके साथ ही इंस्टा पर उनकी फॉलोविंग लिस्ट में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे शामिल हैं.
इतना ही नहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर 713 लोगों और संस्थाओं को फॉलो करने वाले चड्ढा की लिस्ट में आम आदमी पार्टी का अधिकृत अकाउंट भी शामिल है.
एक्स और इंस्टा, दोनों ही सोशल साइट्स पर चड्ढा, आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अधिकृत अकाउंट्स को फॉलो करते हैं.
बता दें राघव चड्ढा ने इसी महीने 24 अप्रैल की शाम को दो तिहाई सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का ऐलान किया. 27 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा के साथ-साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल के बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी.
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Source: IOCL