Punjab News: 75 करोड़ रुपए से बदलेगी पटियाला के श्री काली माता मंदिर की तस्वीर

Punjab News: जनहितैषी कामों और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है. पंजाब में प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा दुरुस्त करने के साथ ही मान सरकार मंदिरों के परिसर में जनसुविधाओं का विकास कर रही है. इससे मंदिरों में आने वाले श्र‌द्धालुओं को बड़ी सुविधा हो रही है.

काली माता मंदिर का हो रहा विकास

मान सरकार ने पटियाला के ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर के नवीनीकरण के लिए 75 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों की शुरुआत की है. इसमें मंदिर का अधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, लाइट एंड साउंड शो और श्र‌द्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माण शामिल है.

पटियाला का काली माता मंदिर प्रसिद्ध है

यह मंदिर उत्तर भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है. यह पंजाब की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और शाही संरक्षण का प्रतीक है. इसी मंदिर परिसर में ब्रह्म स्वरूप श्री राज राजेश्वरी जी का प्राचीन मंदिर भी मौजूद है. इस में पूरे साल श्र‌द्धालुओं का तांता लगा रहता है. सालभर में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मंदिर

पंजाब सरकार ने श्री काली माता मंदिर को नया रूप देने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. मंदिर के सरोवर में श्रद्धालुओं के लिए साफ सुथरा पानी मौजूद रहे, इसके लिए भाखड़ा नहर से साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम चल रहा है. इस पर तकरीबन 1.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

इसी तरह तकरीबन 49 लाख रुपए से मंदिर में सीवरेज सिस्टम और वर्षा जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की जा रही है. तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत से मंदिर परिसर में आम आदमी क्लीनिक स्थापित किया जा रहा है. इससे मंदिर आनेवाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय निवासियों को भी चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी.

लाइट एंड साउंड शो से बढ़ेगी मंदिर की सुंदरता

यह सुनिश्चित कर रही है कि पटियाला के माता काली मंदिर में आने वाले श्र‌द्धालुओं को शानदार आध्यात्मिक अनुभव मिले. मंदिर की आध्यात्मिकता और सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से तीर्थ स्थलों की तरह मंदिर के सरोवर के पास लाइट एंड साउंड शो करवाने की योजना बनाई गई है. इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 6.78 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरोवर के पास नया रास्ता बनाया जा रहा है. मंदिर की नई इमारत, गलियारा, चारदीवारी, प्रवेश‌द्वार और सरोवर संबंधी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं.

मंदिर में लगेगा लंगर, रहने के बन रहा हॉल

पटियाला स्थित माता काली के मंदिर में आने वाले श्र‌द्धालुओं के लिए लंगर सेवा शुरू की जा रही है. इसके साथ ही श्र‌द्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के अंदर एक हॉल बनाया गया है और 300 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. मान सरकार तेजी से पंजाब की विरासतों का संरक्षण कर रही है. इस क्रम में राज्य आई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासतों का संरक्षण और विकास किया जा रहा है.

