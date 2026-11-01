ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना: विदेश से लौटी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, बेडरूम में मिला शव, पति गिरफ्तार

लुधियाना: विदेश से लौटी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, बेडरूम में मिला शव, पति गिरफ्तार

लुधियाना में कमलदीप कौर नाम की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. वो 4 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटी थी. मृतका के बेटे ने पिता पर ही मां की हत्या का आरोप लगाया है.

Written By : प्रदीप भंडारी |  Updated at : 01 Nov 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

लुधियाना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पक्खोवाल रोड स्थित विकास नगर में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि महिला महज 4 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटी थी, लेकिन घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी का खौफनाक अंत हो गया.

मृतका की पहचान 49 वर्षीय कमलदीप कौर के रूप में हुई है. उसका खून से लथपथ शव घर के बेडरूम में जमीन पर पड़ा मिला. महिला के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे. सूचना मिलने पर परिजन उसे दीप अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
पंजाब
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
पंजाब
दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
पंजाब
पंजाब चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, CM मान इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन
पंजाब चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, CM मान इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन

मृतका के बेटे ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप

इस सनसनीखेज वारदात में मृतका के बेटे गगनदीप सिंह ने अपने पिता रविंदर सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया है. बेटे के मुताबिक, उसके पिता करीब 6 महीने से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और दो दिन पहले ही वह उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर घर आए थे.

मां पर शक करते थे मेरे पिता- गगनदीप

गगनदीप ने बताया कि शनिवार शाम को उसके पिता ने उसे कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया. जब वह वापस लौटा तो मां खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी थी. बेटे का आरोप है कि उसके पिता उसकी मां पर शक करते थे और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

वारदात के बाद आरोपी ने चाकू धोकर रसोई में रखा!

बेटे ने यह भी दावा किया कि वारदात के बाद आरोपी ने रसोई में चाकू धोकर रख दिया था. जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता अंदर से दरवाजा खोल रहे थे. बेटे को शक है कि इस वारदात को पहले से योजना बनाकर अंजाम दिया गया.

पड़ोसन नरिंदर कौर ने क्या कहा?

वहीं, पड़ोसन नरिंदर कौर ने बताया कि वह गुरुद्वारे से वापस आ रही थी. घर का गेट खुला देखकर उसने कमलदीप को आवाज लगाई. इसी दौरान घर के अंदर से बेटे की चीखने की आवाज आई. जब वह अंदर पहुंची तो कमलदीप का शव खून से लथपथ पड़ा था. इसके बाद उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया.

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

उधर, थाना दुगरी के एसएचओ गुरमुख सिंह के मुताबिक, महिला की पीठ और पेट पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने आरोपी पति रविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पति-पत्नी के बीच हुए विवाद और हत्या के पीछे की असली वजह की जांच कर रही है.

फिलहाल विदेश से लौटने के महज चार दिन बाद महिला की हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस जांच के बाद ही हत्या की पूरी कहानी सामने आ सकेगी.

दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

About the author प्रदीप भंडारी

प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. वे इससे पहले जाने-माने पत्रकार रहे हैं. 
Read More
Published at : 01 Nov 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Punjab Police PUNJAB NEWS Ludhiana NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
पंजाब
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
पंजाब
दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
पंजाब
पंजाब चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, CM मान इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन
पंजाब चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, CM मान इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
INDIA Bloc Rally at Ramlila Maidan: Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष की महारैली में क्या हुआ? | Rahul
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला से हटाएंगे ज्ञानेश- विपक्ष की जंग कब तक शेष! | ABP
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally EXCLUSIVE Drone Video: विपक्ष की महारैली फ्लॉप? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु के लिए अलग झंडे पर विचार करेगी तमिलनाडु सरकार? विजय के मंत्री का बड़ा बयान
तमिलनाडु के लिए अलग झंडे पर विचार करेगी तमिलनाडु सरकार? विजय के मंत्री का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत
रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत
क्रिकेट
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
बॉलीवुड
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
टेक्नोलॉजी
Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget