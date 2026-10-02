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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'

पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इस बीच राजा वडिंग की पत्नी अमृता वडिंग का रिएक्शन आया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Oct 2026 04:22 PM (IST)
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अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया. अब उनकी पत्नी अमृता वडिंग की प्रतिक्रिया आई है. अमरिंदर के इस्तीफे पर कहा, "मैं पार्टी आलाकमान की बहुत आभारी हूं जिन्होंने इतना सुनहरा मौका दिया. राजा वडिंग ने बहुत ही मेहनत की और दिन रात एक किया. वो देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. यह वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है."

अमृता वडिंग ने आगे कहा, "मैं भगवान और राहुल गांधी की बहुत शुक्रगुजार हूं." अमृता वडिंग ने अपने अगले कदम को लेकर बताया, "पार्टी के लिए दिन-रात एक करके मेहनत करेंगे और सरकार बनाएंगे. फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे."

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राहुल गांधी से मिले राजा वडिंग

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी की राज्य इकाई के नेतृत्व को लेकर चल रही गतिविधियों के बीच राहुल गांधी को पंजाब अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया. लोकसभा में विपक्ष के नेता से मुलाकात के बाद वडिंग ने मीडिया से कहा, राहुल गांधी ने मुझे बहुत प्यार दिया. उन्होंने पंजाब के हालात, सरकार के कामकाज और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी ली. मैंने उनके साथ राज्य अध्यक्ष के तौर पर अपने साढ़े चार साल के अनुभव साझा किए कि हमें उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है और हमारी ताकत क्या है. उनके साथ इस बारे में पूरी चर्चा हुई.”

बता दें कि वडिंग के बाद पंजाब कांग्रेस का अगल अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सूत्रों ने की मानें तो रेस में दो-तीन नाम आगे चल रहे हैं. विजय इंदर सिंगला का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है.

राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring PUNJAB NEWS
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