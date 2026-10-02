अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया. अब उनकी पत्नी अमृता वडिंग की प्रतिक्रिया आई है. अमरिंदर के इस्तीफे पर कहा, "मैं पार्टी आलाकमान की बहुत आभारी हूं जिन्होंने इतना सुनहरा मौका दिया. राजा वडिंग ने बहुत ही मेहनत की और दिन रात एक किया. वो देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. यह वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है."

अमृता वडिंग ने आगे कहा, "मैं भगवान और राहुल गांधी की बहुत शुक्रगुजार हूं." अमृता वडिंग ने अपने अगले कदम को लेकर बताया, "पार्टी के लिए दिन-रात एक करके मेहनत करेंगे और सरकार बनाएंगे. फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे."

VIDEO | Delhi: Amrita Warring, wife of Congress leader Amrinder Singh Raja Warring, who quit as Punjab Congress chief, says, "I am very grateful to the party high command for giving such a golden opportunity. Raja ji worked very hard and put in tireless efforts day and night. It… pic.twitter.com/8DtvPDA0pj — Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026

राहुल गांधी से मिले राजा वडिंग

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी की राज्य इकाई के नेतृत्व को लेकर चल रही गतिविधियों के बीच राहुल गांधी को पंजाब अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया. लोकसभा में विपक्ष के नेता से मुलाकात के बाद वडिंग ने मीडिया से कहा, राहुल गांधी ने मुझे बहुत प्यार दिया. उन्होंने पंजाब के हालात, सरकार के कामकाज और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी ली. मैंने उनके साथ राज्य अध्यक्ष के तौर पर अपने साढ़े चार साल के अनुभव साझा किए कि हमें उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है और हमारी ताकत क्या है. उनके साथ इस बारे में पूरी चर्चा हुई.”

बता दें कि वडिंग के बाद पंजाब कांग्रेस का अगल अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सूत्रों ने की मानें तो रेस में दो-तीन नाम आगे चल रहे हैं. विजय इंदर सिंगला का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है.

राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?

