पंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को झटका लगा है. पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर और पार्टी नेता सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि वह अमृतसर की राजासांसी विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन AAP ने इस सीट से पंजाबी अदाकारा सोनिया मान को अपना उम्मीदवार बनाया है. टिकट नहीं मिलने से सुखदीप सिंह छीना की नाराजगी की खबर है.

सुखदीप सिंह छीना ने अपना इस्तीफा पत्र आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भेजा है. उन्होंने अपने इस्तीफे में पार्टी के सभी पदों को छोड़ने के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी अलग होने की बात कही है.

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इस्तीफे में सुखदीप सिंह छीना ने लिखा, "मैं, सुखदीप सिंह छीना, आम आदमी पार्टी (AAP) में अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ रहा हूं."

सोनिया मान को मिला राजासांसी से टिकट

दरअसल, राजासांसी विधानसभा सीट से सुखदीप सिंह छीना आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदार माने जा रहे थे. हालांकि, पार्टी ने इस सीट से पंजाबी अदाकारा सोनिया मान को उम्मीदवार बनाया है. इसके बाद से ही सुखदीप सिंह छीना की नाराजगी की चर्चा है. अब उनके इस्तीफे को टिकट नहीं मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है.

Aam Aadmi Party leader and Director of Punjab Dairy Development Board Sukhdeep Singh Chhina tenders his resignation from all party positions and primary membership of the party "I, Sukhdeep Singh Chhina, hereby tender my resignation from all positions held in the Aam Aadmi Party (AAP) and also relinquish my primary membership of the party." reads his resignation letter to AAP Punjab President Aman Arora — ANI (@ANI) November 13, 2026

उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नहीं था नाम

गौरतलब है कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी. इस सूची में 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, लेकिन सुखदीप सिंह छीना को जगह नहीं मिली.

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उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर कई नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है. ऐसे में सुखदीप सिंह छीना का इस्तीफा पंजाब में चुनाव से पहले AAP के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है.