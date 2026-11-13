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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा

पंजाब: AAP में टिकट पर बगावत! सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से दिया इस्तीफा

AAP नेता सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. राजासांसी सीट से सोनिया मान को टिकट मिलने के बाद उनकी नाराजगी की खबर है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को झटका लगा है. पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर और पार्टी नेता सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि वह अमृतसर की राजासांसी विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन AAP ने इस सीट से पंजाबी अदाकारा सोनिया मान को अपना उम्मीदवार बनाया है. टिकट नहीं मिलने से सुखदीप सिंह छीना की नाराजगी की खबर है.

सुखदीप सिंह छीना ने अपना इस्तीफा पत्र आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भेजा है. उन्होंने अपने इस्तीफे में पार्टी के सभी पदों को छोड़ने के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी अलग होने की बात कही है.

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इस्तीफे में सुखदीप सिंह छीना ने लिखा, "मैं, सुखदीप सिंह छीना, आम आदमी पार्टी (AAP) में अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ रहा हूं."

सोनिया मान को मिला राजासांसी से टिकट

दरअसल, राजासांसी विधानसभा सीट से सुखदीप सिंह छीना आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदार माने जा रहे थे. हालांकि, पार्टी ने इस सीट से पंजाबी अदाकारा सोनिया मान को उम्मीदवार बनाया है. इसके बाद से ही सुखदीप सिंह छीना की नाराजगी की चर्चा है. अब उनके इस्तीफे को टिकट नहीं मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है.

उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नहीं था नाम

गौरतलब है कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी. इस सूची में 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, लेकिन सुखदीप सिंह छीना को जगह नहीं मिली.

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उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर कई नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है. ऐसे में सुखदीप सिंह छीना का इस्तीफा पंजाब में चुनाव से पहले AAP के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Nov 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS PUNJAB ELECTION 2027 Sukhdeep Singh Chhina
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