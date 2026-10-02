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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?

राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?

पंजाब कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है. राहुल गांधी की राजा वडिंग से मुलाकात हुई है. इस मुलाकात के बाद नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 02 Oct 2026 11:33 AM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में मची हलचल के बीच लुधियाना से सांसद और निवर्तमान अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वडिंग ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के दौरान वडिंग से पंजाब को लेकर बात हुई. 

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राजा वडिंग से क्या बात हुई?

सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई.  इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि आगे के समीकरण और स्थिति क्या होनी चाहिए?  दावा है कि वडिंग ने राहुल को अपनी ओर से फीडबैक सौंपा है.

माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष विजय इंदर सिंगला या गुरजीत औजला हो सकते हैं.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 02 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Punjab News Punjab Politics CONGRESS Punjab Election 2027
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