एक्सप्लोरर
राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?
पंजाब कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है. राहुल गांधी की राजा वडिंग से मुलाकात हुई है. इस मुलाकात के बाद नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में मची हलचल के बीच लुधियाना से सांसद और निवर्तमान अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वडिंग ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के दौरान वडिंग से पंजाब को लेकर बात हुई.
राजा वडिंग से क्या बात हुई?
सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई. इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि आगे के समीकरण और स्थिति क्या होनी चाहिए? दावा है कि वडिंग ने राहुल को अपनी ओर से फीडबैक सौंपा है.
माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष विजय इंदर सिंगला या गुरजीत औजला हो सकते हैं.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
पंजाब
अमरिंदर से राजा वड़िंग तक पंजाब कांग्रेस में बदले चेहरे, क्यों नहीं थम रही गुटबाजी?
पंजाब
जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब
LPU हिंसा पर अशोक मित्तल ने जताई चींता, बोले- पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश
Advertisement
Advertisement