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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबखरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा

खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा

पंजाब विधानसभा सीट से टिकट न मिलने को लेकर अनमोल गगन मान ने सफाई दी है. उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी इस संबंध में पहले ही AAP के संयोजक आरविंद केजीवाल से बात हो चुकी थी.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है. पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी दूसरी सूची के बाद से कई नेताओं के टिकट कटने की खबरें तूल पकड़ने लगी हैं. इनमें से एक नाम मोहाली के खरड़ से विधायक और पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान का भी है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका टिकट काट दिया गया है.

इस बीच अनमोल गगन मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टिकट न मिलने के पीछे के कारण जगजाहिर कर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि वो खुद ही अगले चुनावों में नहीं लड़ना चाहती हैं इसलिए उन्होंने AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहले ही मना कर दिया था. 

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केजरीवाल से हुई बात का खुलासा

 अनमोल गगन ने बताया कि उन्होंने 5 अगस्त को ही केजरीवाल को बता दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं. उनके इस फैसले से केजरीवाल खुश नहीं थी, लेकिन ये पूरी तरह से उनका निजी फैसला था. अनमोल गगन ने पोस्ट में लिखा, 'मैंने खुद ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव न लड़ने की बात कही थी. मैंने 5 अगस्त 2026 को अरविंद केजरीवाल से मिलकर अगला चुनाव न लड़ने के बारे में कह दिया था. 3 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल का मुझे फोन आया था और चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था. मैंने उन्हें तब भी बता दिया था कि मैं अपने फैसले पर कायम हूं."

अनमोल ने कहा- केजरीवाल खुश नहीं

उन्होंने आगे कहा, "अरविंद जी ने मुझे कहा था कि वो खुद जनता को इसके बारे में बताए कि उनकी टिकट काटी नहीं गयी है, बल्कि मैंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है. मुझे पता है कि अरविंद जी मेरे इस फैसले से नाराज भी हैं."बता दें कि इससे पहले पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने 2027 का चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी थी. ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी.  

वहीं, पार्टी में टिकट न मिलने से कुछ नेताओं में बगावत की स्थिति भी देखने को मिल रही है. अमृतसर की राजासांसी विधानसभा सीट से टिकट  न मिलने से  पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर और पार्टी नेता सुखदीप सिंह छीना नाराज हैं. उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 13 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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