खरड़ से टिकट कटने पर अनमोल गगन ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल से हुई बात का किया खुलासा

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है. पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी दूसरी सूची के बाद से कई नेताओं के टिकट कटने की खबरें तूल पकड़ने लगी हैं. इनमें से एक नाम मोहाली के खरड़ से विधायक और पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान का भी है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका टिकट काट दिया गया है.

इस बीच अनमोल गगन मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टिकट न मिलने के पीछे के कारण जगजाहिर कर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि वो खुद ही अगले चुनावों में नहीं लड़ना चाहती हैं इसलिए उन्होंने AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहले ही मना कर दिया था.

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केजरीवाल से हुई बात का खुलासा

अनमोल गगन ने बताया कि उन्होंने 5 अगस्त को ही केजरीवाल को बता दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं. उनके इस फैसले से केजरीवाल खुश नहीं थी, लेकिन ये पूरी तरह से उनका निजी फैसला था. अनमोल गगन ने पोस्ट में लिखा, 'मैंने खुद ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव न लड़ने की बात कही थी. मैंने 5 अगस्त 2026 को अरविंद केजरीवाल से मिलकर अगला चुनाव न लड़ने के बारे में कह दिया था. 3 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल का मुझे फोन आया था और चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था. मैंने उन्हें तब भी बता दिया था कि मैं अपने फैसले पर कायम हूं."

अनमोल ने कहा- केजरीवाल खुश नहीं

उन्होंने आगे कहा, "अरविंद जी ने मुझे कहा था कि वो खुद जनता को इसके बारे में बताए कि उनकी टिकट काटी नहीं गयी है, बल्कि मैंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है. मुझे पता है कि अरविंद जी मेरे इस फैसले से नाराज भी हैं."बता दें कि इससे पहले पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने 2027 का चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी थी. ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी.

वहीं, पार्टी में टिकट न मिलने से कुछ नेताओं में बगावत की स्थिति भी देखने को मिल रही है. अमृतसर की राजासांसी विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर और पार्टी नेता सुखदीप सिंह छीना नाराज हैं. उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.