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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा

पंजाब में आप ने बदली रणनीति, दूसरी लिस्ट में वॉलंटियर्स पर जताया ज्यादा भरोसा

आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट पर हाईकमान ने पार्टी के पुरानी वॉलंटियर्स पर ज्यादा भरोसा जताया है, जबकि एक मंत्री और 7 विधायकों के टिकट काट दिए.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 13 Nov 2026 08:44 AM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 31 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर सियासी हलको में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. आम आदमी पार्टी ने इस सूची में अपने पुराने वॉलंटियर्स पर ज्यादा भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है. जबकि एक मंत्री और सात विधायकों के टिकट काट दिए हैं. 

आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें पार्टी ने अपने पुराने वॉलंटियर्स तरजीह दी है. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें पार्टी ने पहले से ही उस क्षेत्र के इंचार्ज की जिम्मेदारी दी हुई थी, यानी वो पहले से ही एक्टिव थे. लेकिन, इस सूची में किसी भी कैबिनेट मंत्री का नाम शामिल नहीं है. 

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सात विधायकों और एक मंत्री का टिकट कटा

आप ने इस सूची में सात विधायकों और एक मंत्री का टिकट काट दिया है. हालांकि दो मौजूदा विधायकों जिनमें जगराओं से सरवजीत कौर मानुके और बल्लुआना से अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है और उनका नाम पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया गया है. 

पार्टी के दो सांसद जिनमें संगरूर से गुरमीत सिंह मीत और होशियारपुर से सांसद डॉ राजकुमार चब्बेवाल को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है. गुरमीत सिंह को बरनाला और राजकुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है. जबकि कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खड्डियां की जगह इस बार उनके भतीजे रणधीर सिंह धीरा खड्डियां को टिकट दिया है. उन्हें लंबी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. 

आम आदमी पार्टी इससे पहले 40 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर चुकी हैं और अब दूसरी सूची में 31 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है. इस तरह आप पंजाब की 117 सीटों में से 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है. वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस या अन्य किसी दल ने अपने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है.  

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS PUNJAB ELECTION 2027
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