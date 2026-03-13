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हिंदी न्यूज़राज्यBihar News: समृद्धि यात्रा के तहत आज सहरसा और खगड़िया में नीतीश कुमार, 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Bihar News: समृद्धि यात्रा के तहत आज सहरसा और खगड़िया में नीतीश कुमार, 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Bihar News In Hindi: बिहार CM नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सहरसा और खगड़िया का दौरा करेंगे. इस दौरान वे 800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और समीक्षा करेंगे.

By : शशांक कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 11:31 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 13 मार्च को समृद्धि यात्रा के तहत सहरसा और खगड़िया का दौरा करेंगे. यात्रा के तीसरे चरण का आज चौथा दिन है और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सुबह साढ़े 10 बजे सहरसा पहुंचेंगे. यहां वे विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ करने के साथ ही आम जनता से संवाद भी करेंगे.

इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का भी जायजा लेंगे. अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और जनता से सीधे संवाद कर समस्याओं की जानकारी लेंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने मधेपुरा में रात्रि विश्राम किया था.

सहरसा को 512 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

सहरसा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जिले को सैकड़ों करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. यहां कुल 512 करोड़ रुपये की लागत से 125 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ किया जाएगा.

इन योजनाओं के जरिए क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं की स्थिति का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाएं तय समय में पूरी हों और उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे.

खगड़िया में भी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण

सहरसा के बाद मुख्यमंत्री खगड़िया पहुंचेंगे, जहां वे जिले को 304 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. यहां 261 करोड़ रुपये की लागत से 284 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जबकि 43 करोड़ रुपये की लागत से 35 नई योजनाओं का शिलान्यास होगा.

खगड़िया में मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसके अलावा वे अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जरूरी दिशा-निर्देश देंगे. प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा होने की संभावना है.

समृद्धि यात्रा का उद्देश्य और आगे का कार्यक्रम

समृद्धि यात्रा का उद्देश्य प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और सरकारी तंत्र को विकास के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है. मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में जाकर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही राज्यसभा जा सकते हैं और अगले महीने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना भी जताई जा रही है. दिल्ली कूच से पहले यह यात्रा प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण 10 मार्च से शुरू हुआ है. चार दिनों में कोसी-सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों को कवर किया जा रहा है. इस चरण का आखिरी दिन 14 मार्च को होगा, जब मुख्यमंत्री बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा करेंगे.

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Published at : 13 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS
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