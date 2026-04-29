मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार मौतों पर उठे सवाल, इस साल अब तक 26 की मौत, विपक्ष ने घेरा

मध्य प्रदेश कभी बाघों की दहाड़ और हरियाली के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, आज वहीं से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. सवाल सिर्फ कुछ टाइगर की मौत का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के भविष्य का है. कान्हा नेशनल पार्क के सरही जोन में एक ही मां के तीन बाघ शावकों की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि इन शावकों की मौत फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुई है लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संक्रमण फैला कैसे? और समय रहते इलाज क्यों नहीं हो पाया?

प्रधान मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक के मुताबिक, शावकों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है. एक अन्य शावक और टाइग्रेस का इलाज जारी है, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं,और रिपोर्ट का इंतजार है.

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'किताबों में सिमट कर रह जाएगा कान्हा नेशनल पार्क'

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह बाघों की मौत होती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब कान्हा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा यहां के हजारों लोगों पर,जिनकी रोजी-रोटी इस जंगल और पर्यटन पर टिकी हुई है.

पिछले साल हुई थी 55 बाघों की मौत

मध्य प्रदेश को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती बाघों की मौत ने इस पहचान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन विशेषज्ञ अजय दुबे के मुताबिक पिछले साल प्रदेश में करीब 55 बाघों और 130 तेंदुओं की मौत हुई थी. इस साल भी हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा है.

अप्रैल में 3 बाघों की मौत

कान्हा टाइगर रिजर्व में इस महीने अब तक तीन बाघों की मौत हो चुकी है. इसमें 3 अप्रैल को बाघिन टी-122 की मौत और 21 अप्रैल एक नर शावक 23 को एक नर शावक और 25 अप्रैल को एक नर शावक का शव मिलना शामिल है. पिछले आठ महीनों में रिजर्व में 10 बाघ और 5 तेंदुओं की मौत दर्ज की जा चुकी है.

वन विभाग की लापरवाही बढ़ती जा रही- वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट

अजय दुबे का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही लगातार बढ़ रही है. फील्ड स्टाफ नियमित गश्त नहीं करता और निगरानी व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है. सर्विलांस सिस्टम भी फेल हो रहा है. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बिजली की चपेट में आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अफीम की खेती हो रही है और बाघों का शिकार तक किया जा रहा है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्ष भी सरकार पर टाइगर्स की हो रही लगातार मौतों सवाल उठा रहा है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर टाइगर स्टेट में बाघों की मौतों पर कहा कि टाइगर्स की लगातार हो रही मौतें चिंता का विषय है , सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है.

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