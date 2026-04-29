हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश में बाघों की लगातार मौतों पर उठे सवाल, इस साल अब तक 26 की मौत, विपक्ष ने घेरा

मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार मौतों पर उठे सवाल, इस साल अब तक 26 की मौत, विपक्ष ने घेरा

MP News In Hindi: मध्य प्रदेश में इस साल अब तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बिजली की चपेट में आए हैं. कई जगह इंफेक्शन मौत की वजह बना है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश कभी बाघों की दहाड़ और हरियाली के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, आज वहीं से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. सवाल सिर्फ कुछ टाइगर की मौत का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के भविष्य का है. कान्हा नेशनल पार्क के सरही जोन में एक ही मां के तीन बाघ शावकों की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि इन शावकों की मौत फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुई है लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संक्रमण फैला कैसे? और समय रहते इलाज क्यों नहीं हो पाया?

प्रधान मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक के मुताबिक, शावकों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है. एक अन्य शावक और टाइग्रेस का इलाज जारी है, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं,और रिपोर्ट का इंतजार है.

ये भी पढ़ें: कटनी में 163 नाबालिग बच्चों की मानव तस्करी के मामले ने पकड़ी तूल, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

'किताबों में सिमट कर रह जाएगा कान्हा नेशनल पार्क'

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह बाघों की मौत होती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब कान्हा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा यहां के हजारों लोगों पर,जिनकी रोजी-रोटी इस जंगल और पर्यटन पर टिकी हुई है.

पिछले साल हुई थी 55 बाघों की मौत

मध्य प्रदेश को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती बाघों की मौत ने इस पहचान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन विशेषज्ञ अजय दुबे के मुताबिक पिछले साल प्रदेश में करीब 55 बाघों और 130 तेंदुओं की मौत हुई थी. इस साल भी हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा है.

अप्रैल में 3 बाघों की मौत

कान्हा टाइगर रिजर्व में इस महीने अब तक तीन बाघों की मौत हो चुकी है. इसमें 3 अप्रैल को बाघिन टी-122 की मौत और 21 अप्रैल एक नर शावक 23 को एक नर शावक और 25 अप्रैल को एक नर शावक का शव मिलना शामिल है. पिछले आठ महीनों में रिजर्व में 10 बाघ और 5 तेंदुओं की मौत दर्ज की जा चुकी है.

वन विभाग की लापरवाही बढ़ती जा रही- वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट

अजय दुबे का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही लगातार बढ़ रही है. फील्ड स्टाफ नियमित गश्त नहीं करता और निगरानी व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है. सर्विलांस सिस्टम भी फेल हो रहा है. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बिजली की चपेट में आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अफीम की खेती हो रही है और बाघों का शिकार तक किया जा रहा है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्ष भी सरकार पर टाइगर्स की हो रही लगातार मौतों सवाल उठा रहा है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर टाइगर स्टेट में बाघों की मौतों पर कहा कि टाइगर्स की लगातार हो रही मौतें चिंता का विषय है , सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है.

ये भी पढ़ें: MP News: सेना की स्पेशल ट्रेन रोकने की साजिश, ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने वाले ट्रैकमैन को 6 साल की सजा

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Tiger Kanha National Park MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार मौतों पर उठे सवाल, इस साल अब तक 26 की मौत, विपक्ष ने घेरा
मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार मौतों पर उठे सवाल, इस साल अब तक 26 की मौत, विपक्ष ने घेरा
मध्य प्रदेश
Explained: 5 सालों में 22 राज्यों के चुनाव में कहां लौटी सत्ता और बदले CM, क्या 2026 के चुनावी नतीजों में नए चेहरों पर लगेगा दांव?
5 राज्यों में चुनाव खत्म! बीते 5 सालों में किन 22 राज्यों में जीत के बाद सीएम बदले और क्यों? जानें
मध्य प्रदेश
कटनी में 163 नाबालिग बच्चों की मानव तस्करी के मामले ने पकड़ी तूल, निष्पक्ष जांच की उठी मांग
कटनी में 163 नाबालिग बच्चों की मानव तस्करी के मामले ने पकड़ी तूल, निष्पक्ष जांच की उठी मांग
मध्य प्रदेश
MP News: सेना की स्पेशल ट्रेन रोकने की साजिश, ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने वाले ट्रैकमैन को 6 साल की सजा
एमपी: सेना की स्पेशल ट्रेन रोकने की साजिश, ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने वाले ट्रैकमैन को 6 साल की सजा
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
ईरान वॉर से 'अकाल' जैसी स्थिति का खतरा, भुखमरी की कगार पर 4.5 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने डराया
ईरान वॉर से 'अकाल' जैसी स्थिति का खतरा, भुखमरी की कगार पर 4.5 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने डराया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
आईपीएल 2026
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
टेलीविजन
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
बिजनेस
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
जनरल नॉलेज
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget