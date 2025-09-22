हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यनिक्की भाटी की भाभी के मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आई बड़ी वजह

निक्की भाटी की भाभी के मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आई बड़ी वजह

UP News: महेश ने निक्की की मां को लेकर अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. शांतिभंग के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 22 Sep 2025 01:17 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड के मामले में दादरी कोतवाली पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किया गया आरोपी निक्की की भाभी का मामा महेश है. आरोप है कि महेश ने निक्की की मां पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी. जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग के मामले में कार्रवाई की है.

बता दें कि, रुपबास गांव निवासी निक्की भाटी की उसकी ससुराल सिरसा गांव में जलाकर हत्या कर दी गई थी. दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए हत्यारोपी पति विपिन, जेठ रोहिज, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अभी चारों आरोपी जेल में बंद है. घटना के बाद एक-दूसरे के परिवार पर कई आरोप लगाए थे. एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे.

UP में इंस्पेक्टर, दारोगा, थानेदार करते थे पशु तस्करों की मदद? 8 पर गिरी गाज, हुआ ट्रांसफर

इसी बीच निक्की की मां पर भी अभद्र टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था. जोकि निक्की की भाभी मीनाक्षी के मामा महेश का था. दादरी कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सैनी गांव निवासी महेश ने निक्की की मां को लेकर अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. शांतिभंग के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

Published at : 22 Sep 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
ऑपरेशन कैक्टस: जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

बैड्स आफ बालीवुड में लक्ष्य-राघव का आन-स्क्रीन अभिनय उनके किल आफ-स्क्रीन रिश्ते पर आधारित है
Homebound review: आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Political Clash: Chhapra में NDA कार्यकर्ताओं में 'टिकट' पर हंगामा!
India-Pakistan Match: भारत ने पाक के खिलाफ लगातार 7वां मैच जीता
PM Modi Mother Abuse Row: Tejashwi पर BJP-JDU का हमला, Tej Pratap ने माँ के अपमान पर माँगी जेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
ऑपरेशन कैक्टस: जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Records: 'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
यूटिलिटी
Indian Railway Wake up Service: रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
ट्रेंडिंग
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget