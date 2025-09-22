निक्की भाटी की भाभी के मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आई बड़ी वजह

ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड के मामले में दादरी कोतवाली पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किया गया आरोपी निक्की की भाभी का मामा महेश है. आरोप है कि महेश ने निक्की की मां पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी. जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग के मामले में कार्रवाई की है.

बता दें कि, रुपबास गांव निवासी निक्की भाटी की उसकी ससुराल सिरसा गांव में जलाकर हत्या कर दी गई थी. दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए हत्यारोपी पति विपिन, जेठ रोहिज, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अभी चारों आरोपी जेल में बंद है. घटना के बाद एक-दूसरे के परिवार पर कई आरोप लगाए थे. एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे.

इसी बीच निक्की की मां पर भी अभद्र टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था. जोकि निक्की की भाभी मीनाक्षी के मामा महेश का था. दादरी कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सैनी गांव निवासी महेश ने निक्की की मां को लेकर अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. शांतिभंग के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.